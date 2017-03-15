Средний размер взятки в России за год вырос на 75 процентов

Средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75% в годовом выражении и составил 328 тыс. руб. Об этом 15 марта заявил в интервью газете «Коммерсантъ» начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

«(Средняя взятка составляет) 328 тысяч рублей, это на 75% больше, чем было в 2015 году. Но часто незаконные вознаграждения намного крупнее», — сказал он.

Также начальник главка полиции подчеркнул, что за год количество выявленных ведомством крупных коррупционных преступлений выросло на 21%, ущерб от них в целом составил почти 43 млрд руб. По его словам, с каждым годом коррупционные схемы совершенствуются.

«Появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи. Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», — пояснил генерал полиции.

Всего, подчеркнул генерал главка МВД, в 2016 году подразделения службы выявили 69 тыс. преступлений экономической направленности, размер материального ущерба по уже оконченным уголовным делам составил 298 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее. Возмещение ущерба при этом было обеспечено на сумму более 108 млрд руб., то есть на 23% больше в годовом выражении.​

Ранее, 9 марта, глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что российская казна в 2016 году понесла ущерб от коррупционных преступлений в 19,3 млрд руб. Всего, по его словам, правоохранители зарегистрировали более 25 тыс. преступлений, наказания за них понесли 1300 должностных лиц. Говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации с коррупцией, пока рано. Проблема остается острой», — сказал глава МВД.