ФРС США обещает продолжить повышать ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать базовую учетную ставку, говорится 15 марта в сообщении регулятора.

Совет управляющих ФРС сегодня принял решение повысить ставку до 0,75–1%.

«Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, который обеспечит постепенное увеличение ставки по федеральным фондам (так ФРС называет базовую учетную ставку. — Прим.ред.); процентная ставка по федеральным фондам, вероятно, останется на некоторое время ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая динамика ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономических перспектив, о которых сообщают поступающие данные», — приводит RNS сообщение ФРС.

«При определении сроков и размера будущих корректировок целевого диапазона для ставки по ставки по федеральным фондам комитет (по открытым рынкам. — Прим.ред.) будет оценивать реализованные и ожидаемые экономические условия в соответствии с задачами обеспечения максимальной занятости и достижения 2-процентной инфляции. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий рынка труда, показатели инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях. Комитет будет тщательно отслеживать фактические и ожидаемые изменения инфляции...»