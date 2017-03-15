Еще
01:03 16.03.2017
Пришлите свою новость!
00:50
В Испании по делу о мошенничестве задержан петербургский бизнесмен
00:34
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину на Донбассе
00:10
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
15/03
Средний размер взятки в России за год вырос на 75 процентов
15/03
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
15/03
Мировые цены на нефть растут
15/03
Польша не собирается переходить на евро в ближайшие 10 лет
15/03
Рабочему на ЛАЭС оторвало часть ноги
15/03
Храм на Коллонтай посетил налётчик в маске
15/03
Медведев не ответил на просьбу Гранина спасти Публичную библиотеку
15/03
Спасатели под Володарским мостом ищут спрыгнувшего человека
15/03
ФРС США повысила базовую ставку
15/03
Проект концепции Конюшенного ведомства развеселил музейное сообщество Петербурга
15/03
Из трубы на Васильевском бил фонтан кипятка
15/03
Finnair из-за забастовки отменяет 90 рейсов, в том числе два петербургских
15/03
К Смольному подали новый иск против передачи Исаакия РПЦ
15/03
На Васильевском острове из-за коммунальной аварии забил фонтан
15/03
Эксперт рассказал, намного ли зелёная гречка полезнее обычной
15/03
Художественный руководитель «Мюзик-Холла»: Мы не будем танцевать в церкви канкан
15/03
Три человека погибли под лавиной в австрийских Альпах
15/03
Путин слетает на Землю Франца-Иосифа
15/03
В США рассказали о сбитом ракетой за 3 миллиона долларов квадрокоптере с Amazon
15/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 марта
15/03
Биржевые торги в России закрылись в минусе
15/03
В Эстонии отказались досрочно освободить "русского шпиона"
15/03
МИД России посчитал доклад ООН по Украине политически ангажированным
15/03
Просители убежища в Финляндии за два года совершили 70 попыток суицида
15/03
Нацбанк Украины хочет запретить российским банкам выводить капиталы из страны
15/03
Театр «Зазеркалье» эвакуировали из-за пожара в ресторане по соседству
15/03
Градозащитники просят КГИОП и Жилкомитет взять на контроль ситуацию с домом Изотова
15/03
Четырехлетнюю девочку спасают в больнице имени Раухфуса после падения из окна
15/03
В Рощинском поселении Ленобласти введен режим ЧС
15/03
Минюст США предъявит обвинения офицерам ФСБ
15/03
В ноябре из Хельсинки откроются прямые рейсы в Гавану
15/03
Глава ДНР приехал в Крым
15/03
В отношении двух директоров ЖКС в Петербурге возбуждены уголовные дела
15/03
Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту разгрома "Альфа-банка" на Крещатике
15/03
Фондовый рынок США открылся ростом перед решением по ставке ФРС
15/03
Кремль: Дата визита Меркель в Россию согласована
15/03
На перекрестке Зорге и Доблести - ДТП с маршруткой, среди пострадавших ребенок
15/03
В НАТО сочли КВН инструментом политической коммуникации Кремля
15/03
СМИ обнаружили у депутата Госдумы фирму в Финляндии
15/03
Мнение: новая вторичка снижает цены на жилье советской эпохи
15/03
В WhatsApp Web и Telegram Web обнаружили серьезную уязвимость
15/03
На станциях Фрунзенского радиуса установят отечественные эскалаторы
15/03
Второй взрыв в Дамаске устроил смертник в ресторане
15/03
«Подснежник» французского дипломата нашли в центре Петербурга
15/03
В ЗакСе утвердили возможность повышения платы за детские сады
15/03
«Зенит» открыл продажу лож на «Санкт-Петербург-арене» на сезон-2017/18
15/03
"Медвешчак": Вступление клуба в австрийскую лигу не означает выход из КХЛ
15/03
Росгвардия ловила пьяного водителя в Петербурге
15/03
Суд отложил вопрос о лишении Кокорина водительских прав
15/03
Дмитрий (Гоблин) Пучков о том, как "влепить" сказке маркировку «16 +»
15/03
Турчинов: Все грузовые перевозки в Донбасс перекрыты
15/03
Главный тренер «Зенита» заплатит 50 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью после матча с «Амкаром»
15/03
Сбербанк приостановил работу офиса в Депропетровске из-за радикалов
15/03
17 марта в финских аэропортах состоится очередная забастовка
15/03
Глава ДНР об объявленной Киевом блокаде: Нам все равно
15/03
В Петербурге в четверг ожидают гололед
15/03
Госдума одобрила законопроект, запрещающий нежелательным НКО создавать в России юрлица
15/03
52-летнего петербуржца задержали за любовь к школьнице
15/03
Строительной компании пришлось выплатить зарплату сотрудникам
15/03
В ЗакСе завершили "товарищеский суд" над помощниками депутата, участвовавшими в акции против передачи Исаакия
15/03
Фонд имущества нашел арендаторов на три участка в Красносельском районе
15/03
Почему жилье в новостройках стало дороже готовых квартир?
15/03
«Зенит» выплатит Луческу 2,5 млн евро компенсации в случае расторжения контракта
15/03
Роскачество признало высококачественным продуктом половину отечественной гречки
15/03
Петербуржец получил 14 лет за надругательство над падчерицей
15/03
Женщины-руководители в Европе получают на четверть меньше мужчин
15/03
Авиакомпания «Победа»: Волейболиста сняли с рейса не из-за длины ног
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
15.03.2017 23:43

ФРС США обещает продолжить повышать ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать базовую учетную ставку, говорится 15 марта в сообщении регулятора.

Совет управляющих ФРС сегодня принял решение повысить ставку до 0,75–1%.

«Комитет ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, который обеспечит постепенное увеличение ставки по федеральным фондам (так ФРС называет базовую учетную ставку. — Прим.ред.); процентная ставка по федеральным фондам, вероятно, останется на некоторое время ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая динамика ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономических перспектив, о которых сообщают поступающие данные», — приводит RNS сообщение ФРС.

«При определении сроков и размера будущих корректировок целевого диапазона для ставки по ставки по федеральным фондам комитет (по открытым рынкам. — Прим.ред.) будет оценивать реализованные и ожидаемые экономические условия в соответствии с задачами обеспечения максимальной занятости и достижения 2-процентной инфляции. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий рынка труда, показатели инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях. Комитет будет тщательно отслеживать фактические и ожидаемые изменения инфляции...»

Ранее ФРС сообщила, что ожидает три повышения базовой ставки в 2017 году, до 1,375%.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49

Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям

Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44

Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей

Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
Мировые цены на нефть растут
ФРС США повысила базовую ставку
Биржевые торги в России закрылись в минусе
Дефицит бюджета РФ за два месяца достиг 1,2 процента ВВП
Глава МВФ призвала страны G20 воздержаться от политики протекционизма
Кудрин: Рубль завтра ослабнет
Хельсинки недополучает 10 млн евро в год из-за "зайцев"
МЭР РФ обсуждает передачу программы маткапитала на уровень регионов
Голодец: Бедность в России — это бедность работающего населения
Андрей Мовчан: «Рубль – это не совсем валюта»
«Нефтяной альянс» отгородился от клиентов железной решеткой
Попадет ли рубль в нефтяную ловушку
Население боится – Центробанк не делает
Петербуржцам предложили поиграть в биткоины
Налоги заплатим за себя и за бизнес
Банков нет, счета остались
Как Райффайзенбанк не на ту напал
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Кредиты в массы, деньги в кассы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

«Бандитский Петербург» - обратный билет

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Музыкант Глеб Самойлов, группа The Matrixx.

Глеб Самойлов: Мы не выступаем на политических мероприятиях

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ГК «ЦДС»
09.03.2017 12:11
ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%
ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
ПАО «Сбербанк России»
28.02.2017 13:58
Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.