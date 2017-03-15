Храм на Коллонтай посетил налётчик в маске

Налётчик покусился на пожертвования прихожан храма-часовни в Невском районе Петербурга утром 15 марта.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленник унёс из храма в доме 17 по улице Коллонтай цепочки и кольца, оставленные у иконы прихожанами. Женщину 77-ми лет, которая работает в церкви, грабитель облил из газового баллончика. Судя по всему, она не сильно пострадала, так как в тот же день сама обратилась в полицию.

На лице мужчины в момент нападения была медицинская маска. В церкви установлены камеры видеонаблюдения, записи будут изъяты в ближайшее время. Проводится проверка.