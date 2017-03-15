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15.03.2017 22:28
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Медведев не ответил на просьбу Гранина спасти Публичную библиотеку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не ответил на обращение писателя, соавтора «Блокадной книги» Даниила Гранина, просившего спасти Российскую национальную библиотеку (РНБ) в Петербурге от объединения с Российской государственной библиотекой (РГБ). Вместо высокопоставленного чиновника ответ Гранину написало Министерство культуры, поблагодарившее фронтовика за «активную гражданскую позицию».

Письмо Минкульта, датированное 28 февраля, 15 марта опубликовала в Facebook писатель и переводчик Наталия Соколовская. Из бумаги следует, что вопрос о слиянии Публички и Ленинки «изучается с привлечением профессионального сообщества». «При принятии того или иного решения будет учтена позиция экспертов в сфере библиотечно-информационной деятельности и заинтересованной общественности», – утверждает Минкульт.

Напомним, Даниил Гранин 31 января обратился к премьер-министру России просьбой не допустить объединение РНБ и РГБ. Писатель напомнил, что в годы блокады в петербургской библиотеке было прочтено 1,5 миллиона книг. «Потомки не простят нам лишения Публички права на самостоятельность», – уверен Гранин.

Обращение на имя премьер-министра также подписал глава Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН Всеволод Багно. Ему 28 февраля был направлен аналогичный ответ Минкульта.

Справка:

Расположенная в Петербурге Российская национальная библиотека – одна из старейших в Восточной Европе и крупнейших в мире. Проект её создания в 1795 году утвердила императрица Екатерина II, на сегодняшний день в книгохранилище хранятся древние рукописи, старинные книги, крупнейшее собрание дореволюционных русских газет.

В январе 2017 год новый генеральный директор РНБ, экс-глава московской Российской государственной библиотеки Александр Вислый направил премьер-министру письмо с просьбой об объединении двух книгохранилищ. Хотя документ первоначально держался закрытым от публики, о нём стало известно библиотечному сообществу, бумага породила возмущение среди учёных, писателей, политиков Петербурга. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. 15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву.


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