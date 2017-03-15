Медведев не ответил на просьбу Гранина спасти Публичную библиотеку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не ответил на обращение писателя, соавтора «Блокадной книги» Даниила Гранина, просившего спасти Российскую национальную библиотеку (РНБ) в Петербурге от объединения с Российской государственной библиотекой (РГБ). Вместо высокопоставленного чиновника ответ Гранину написало Министерство культуры, поблагодарившее фронтовика за «активную гражданскую позицию».

Письмо Минкульта, датированное 28 февраля, 15 марта опубликовала в Facebook писатель и переводчик Наталия Соколовская. Из бумаги следует, что вопрос о слиянии Публички и Ленинки «изучается с привлечением профессионального сообщества». «При принятии того или иного решения будет учтена позиция экспертов в сфере библиотечно-информационной деятельности и заинтересованной общественности», – утверждает Минкульт.

Напомним, Даниил Гранин 31 января обратился к премьер-министру России просьбой не допустить объединение РНБ и РГБ. Писатель напомнил, что в годы блокады в петербургской библиотеке было прочтено 1,5 миллиона книг. «Потомки не простят нам лишения Публички права на самостоятельность», – уверен Гранин.

Обращение на имя премьер-министра также подписал глава Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН Всеволод Багно. Ему 28 февраля был направлен аналогичный ответ Минкульта.