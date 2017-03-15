Проект концепции Конюшенного ведомства развеселил музейное сообщество Петербурга

Уникальный музей, вобравший в себя лучшее из знаменитых музеев мира, вскоре появится в Петербурге. Правда, пока только на картинках.

В музейном сообществе Петербурга потешаются над проектом концепции обновленного Конюшенного ведомства, размещенном на сайте администрации города. Специалисты музейного дела, приглядевшись к иллюстрациям в буклете, испытали «дежа вю»: галереи точь-в-точь напоминали виды Лувра, Ватикана, Эрмитажа и других известных музеев мира — зарубежных и отечественных. По факту создатели проекта просто «позаимствовали» изображения в Интернете, «забыв» указать, где они были сделаны. «Не хватает только Венеры Милосской и Аполлона Бельведерского, которые находятся там же, неподалеку, – шутят искусствоведы. – Видимо, прикарманить и их авторы концепции все же не решились».

С одной стороны, очевидно: изображения были взяты лишь для того, чтобы обозначить общее «направление движения» дизайнерской и искусствоведческой мысли. Но с другой, как пояснил «Фонтанке» эксперт, в концепциях «общее направление» положено излагать словами, а уже потом к работе приступает дизайнер, который воплощает задумки в иллюстрациях, используя реальные параметры помещений, которые планируется изменить.

Почему в этом случае был создан документ, сбивающий с толку тех, кто не бывал в упомянутых музеях, в результате чего люди получают ложное представление о внутреннем убранстве Конюшенного ведомства, – загадка. Ответ на нее знают только в комитете по культуре и Государственном музее истории Санкт-Петербурга, которые значатся авторами проекта.

Напомним, согласно проекту, на территории бывшего Конюшенного ведомства планируется открыть музейный центр с концертным залом, конференц-холлами и выставочными площадями.