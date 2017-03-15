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15.03.2017 21:52

Из трубы на Васильевском бил фонтан кипятка

Коммунальная авария на 2-ой линии Васильевского острова оказалась в ведении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По уточнённым данным, из трубы вечером 15 марта била не холодная вода, а кипяток. Сейчас на месте работает аварийная бригада.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, сообщение о прорыве поступило в диспетчерскую службу в 19:50. Сейчас место прорыва 150-миллиметровой трубы оцеплено, ремонтные работы возле 39 дома по 2-ой линии Васильевского острова закончатся около двух часов ночи.

На водоснабжении абонентов, по словам пресс-службы, авария не отразилась. 

 

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Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
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