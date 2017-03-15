Из трубы на Васильевском бил фонтан кипятка

Коммунальная авария на 2-ой линии Васильевского острова оказалась в ведении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По уточнённым данным, из трубы вечером 15 марта била не холодная вода, а кипяток. Сейчас на месте работает аварийная бригада.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, сообщение о прорыве поступило в диспетчерскую службу в 19:50. Сейчас место прорыва 150-миллиметровой трубы оцеплено, ремонтные работы возле 39 дома по 2-ой линии Васильевского острова закончатся около двух часов ночи.

На водоснабжении абонентов, по словам пресс-службы, авария не отразилась.