К Смольному подали новый иск против передачи Исаакия РПЦ

В Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал новый коллективный иск, оспаривающий передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Согласно карточке дела, опубликованной на сайте суда 15 марта, административными истцами выступили 30 человек, в том числе правозащитник Динар Идрисов, борец против системы «Платон» Андрей Бажутин, ЛГБТ-активист Алексей Назаров, активистка «Весны» Мария Дубкова и другие.

В качестве заинтересованного лица обозначен губернатор Георгий Полтавченко, ответчиком выступает комитет по имущественным отношениям.

Отметим, что в среду в этом же суде рассматривали иск о передаче Исаакия авторства яблочника Бориса Вишневского и юриста Сергея Бакешина. Судья Татьяна Матусяк выразила желание прекратить дело, не начиная рассматривать по существу.

До этого Василеостровский районный суд отклонил аналогичный иск, который подавали депутат Борис Вишневский и оппозиционер Андрей Пивоваров, мотивируя это тем, что распоряжение смольнинского комитета имущественных отношений, которое ими оспаривается, не является решением о передаче храма Церкви. Соответственно, и основания для протеста нет.

Как пояснил «Фонтанке» Динар Идрисов, иск тридцати повторяет ранее поданные заявления. «Большая часть истцов — это те, кто участвовал в акции в Исаакиевском соборе. Мы подали коллективный иск, из-за чего его сложнее будет отклонить», – добавил он.