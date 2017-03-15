К Смольному подали новый иск против передачи Исаакия РПЦ
В Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал новый коллективный иск, оспаривающий передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.
Согласно карточке дела, опубликованной на сайте суда 15 марта, административными истцами выступили 30 человек, в том числе правозащитник Динар Идрисов, борец против системы «Платон» Андрей Бажутин, ЛГБТ-активист Алексей Назаров, активистка «Весны» Мария Дубкова и другие.
В качестве заинтересованного лица обозначен губернатор Георгий Полтавченко, ответчиком выступает комитет по имущественным отношениям.
Отметим, что в среду в этом же суде рассматривали иск о передаче Исаакия авторства яблочника Бориса Вишневского и юриста Сергея Бакешина. Судья Татьяна Матусяк выразила желание прекратить дело, не начиная рассматривать по существу.
До этого Василеостровский районный суд отклонил аналогичный иск, который подавали депутат Борис Вишневский и оппозиционер Андрей Пивоваров, мотивируя это тем, что распоряжение смольнинского комитета имущественных отношений, которое ими оспаривается, не является решением о передаче храма Церкви. Соответственно, и основания для протеста нет.
Как пояснил «Фонтанке» Динар Идрисов, иск тридцати повторяет ранее поданные заявления. «Большая часть истцов — это те, кто участвовал в акции в Исаакиевском соборе. Мы подали коллективный иск, из-за чего его сложнее будет отклонить», – добавил он.
Справка:
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее, и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем.
28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она собрала от 2 до 5 тысяч человек. Митинг прошел без инцидентов в форме встречи с депутатами. Проходившая в то же время в Петербурге акция в поддержку передачи храма собрала не более 30 активистов.
После встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные "проходки" на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила в нем акцию. Во время богослужения они подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей - городу!". Акция возмутила представителей “Единой России”, которые потребовали привлечь Идрисова к ответственности и решили запретить проводить депутатам встречи с избирателями без согласования с властями.