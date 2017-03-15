Художественный руководитель «Мюзик-Холла»: Мы не будем танцевать в церкви канкан

Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело 15 марта прокомментировал «Фонтанке» заявление депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Ковалева, возмущенного передачей здания Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной «Мюзик-Холлу».

«Мне кажется, что люди должны войти в курс дела, прежде чем делать такие заявления, – отозвался Фабио Мастранджело. – Потому что он не прав, мы относимся с большим уважением к англиканской церкви и уже договорились обо всем с генеральным консулом Великобритании, провели несколько встреч с представителями церкви и, конечно, мы им доступ в церковь не закрываем. Мы не будем ставить там канканы или мюзиклы, мы хотим играть классические концерты, которые очень подходят этому месту».

«Если у депутата возникли опасения, он мог бы позвонить и узнать, прежде чем давать такие комментарии», – добавил маэстро.

Напомним, парламентарий выразил обеспокоенность тем, что в здании религиозного назначения может открыться «кафе-шантан» и будут танцевать «голые бабы», а представителям церкви будет закрыт доступ для проведения богослужений. Чтобы противостоять этому, он отправил письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и британской королеве Елизавете II.

На вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, давно ли он был в «Мюзик-Холле» и в курсе ли того, что площадка во многом сменила профиль в пользу классических постановок, Алексей Ковалев сообщил, что последний раз посещал это учреждение культуры в 1980-х, но «знает, что такое мюзик-холл», и какого жанра в принципе произведения там ставятся. Он рассказал, что подключиться к ситуации его попросила группа сотрудников Российского института истории искусств, а сам он хотел бы видеть там, к примеру, камерный зал Капеллы или одну из площадок Консерватории.

«Вы знаете, что у нас Капеллу потоптали здорово, когда с Васильевского острова убрали юношеские залы с абонементами, и отдали здание Розенбауму? Где это восстановлено? Нигде! Это здание принадлежало Консерватории, там размещались фонды. Почему Консерваторию оттуда выгнали? Вот о чем надо говорить, а не о том, что в Мюзик-Холле сейчас другие жанры. Если там другие жанры — не надо называть это Мюзик-Холлом. Чтобы не шокировать всю Европу и весь мир заявлением, что у нас в зале церкви — Мюзик-Холл».

По словам худрука «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело, необходимость в новой площадке возникла в связи с перспективами ухода основного здания на реконструкцию.

«Мы не можем разгонять весь театр и ждать два года на улице, – рассказал он. – Естественно, мы начали искать другую площадку, посмотрели разные варианты, и среди них была эта церковь, которую мы выбрали. Естественно, прежде чем планировать что-либо, мы встретились с генеральным консулом Англии, и он заверил нас, что церковь не планирует возвращать себе это здание. Тем не менее, потом мы все равно встречались с представителями церкви, чтобы объявить, что мы не закроем им доступ, и раз или два раза в неделю, если они захотят проводить службы, — мы всегда будем рады открыть им двери».

Переезд «Мюзик-Холла» на Английскую набережную планируется в следующем марте, до тех пор здание предстоит привести в порядок. Останется ли здание за театром в будущем — художественный руководитель пока не в курсе.