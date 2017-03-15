Госзаказ перегрелся

Коллапс на сайте госзакупок срывает график торгов. Чиновники в ручном режиме "проталкивают" приоритетные конкурсы

В Санкт-Петербурге срывается план госзакупок. С начала года "зависли" сотни конкурсов и аукционов Смольного, которые должны были быть размещены в Единой информационной системе госзакупок (ЕИС). Под вопросом долгожданные дорожные контракты, а закупки для больниц проводятся по особому графику.

Причина – технический сбой в работе ЕИС, от которого пострадали все. "С 1 января 2017 года вступили в силу многочисленные изменения в ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок...", что вызвало трудности при работе с ЕИС", – уточнили в комитете по госзаказу.

Если очень кратко, то с 1 января ЕИС перегрузили дополнительными функционалом. Теперь через систему происходит контроль достоверности информации о закупках. Еще закупки должны пройти процедуру общественного обсуждения (если начальная цена контракта составляет более 1 миллиарда рублей).Также на сайте zakupki.gov.ru заказчики не могут проводить торги, которые не были предусмотрены планом-графиком (этот план должен быть размещен на ЕИС). Именно при интеграции данных из региональных информационных систем в федеральную происходил технический сбой.

Отставание от графика "Фонтанке" подтвердили в комитете по государственному заказу Петербурга. "В январе и феврале 2017 года наблюдалось существенное отставание по размещению извещений. В сравнении с 2016 годом мы фиксируем снижение темпов осуществления закупок за счет средств бюджета на 7,6%", – сообщили в комитете.

Речь о серьезных цифрах – общую сумму "просроченных" конкурсов в ведомстве не уточняют, но речь идет о миллиардах. На сегодняшний день запланированный годовой объем госзакупок за счет бюджета Петербурга – 120 миллиардов рублей. Как уточнили "Фонтанке" в комитете по государственному заказу, после корректировки плана цифра может увеличиться до 150 миллиардов. Это значит, Смольный доджен догнать прошлогодние показатели: в 2016 году портфель госзаказа Петербурга составил 156,4 миллиарда рублей. Но процесс закупок тормозится из-за технического сбоя.

Проблема актуальна не только для Петербурга, а для всех городов России. Генеральный директор АО «Единая торговая электронная площадка» Антон Емельянов в открытых источниках приводил статистику только за январь 2017 года, когда закупок традиционно не слишком много: "Если взять показатели на январь 2016 года, то заказчики размещали на ЕИС примерно 10 тысяч закупочных процедур на 20 миллиардов рублей. За январь 2017 года объявлено процедур с объемом менее 9 миллиардов».

В Санкт-Петербурге свои планы-графики в ЕИС для размещения обязаны предоставить 2 853 государственных заказчика. По данным городского комитета по госзаказу, на сегодняшний день опубликовано только 2 229.

Из-за трудностей при работе с ЕИС планы-графики и извещения в Смольном публиковались в ручном режиме. В первую очередь в работу шли заявки социального блока правительства. В приоритете были документы комитета по здравоохранению и подведомственных ему учреждений.

По данным ведомства, ситуация начала стабилизироваться только в марте. И показатели размещений сейчас сравнялись с аналогичным периодом 2016 года. Информация с сайта госзакупок это подтверждает: в марте заявки хлынули потоком. Пока больше всего размещений от городских поликлиник, больниц, онкодиспансеров и стоматологических поликлиник. Только за 15 марта медики объявили более 70 конкурсов.

Другие комитеты пока по-прежнему стоят в очереди. Как сообщала "Фонтанка", давно поджимают сроки по объявлению конкурса на летний ремонт городских дорог. Дорожники, которые планируют освоить в этом году 3 миллиарда рублей, высказывали "Фонтанке" свою обеспокоенность – обычно подряды после торгов распределялись уже в середине марта.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) "Фонтанке" подтвердили, что электронные аукционы на ремонт дорог появятся с опозданием. "В связи с ошибкой интеграции между АИС ГЗ (автоматизированная информационная система государственного заказа Санкт-Петербурга) и ЕИС, а именно невозможностью объявить обязательные общественные слушания", – объяснили причину в КРТИ.

В более выигрышной ситуации пока находится городской комитет по благоустройству. "Из-за непрерывного цикла работ по уборке и содержанию города, большинство конкурсов было объявлено еще в конце 2016 года", – сообщили в пресс-службе комитета. "Проскочить" через ЕИС в конце минувшего года успели 87 процентов конкурсных процедур комитета. Сейчас ведомство размещает оставшиеся заявки в соответствии с планом-графиком.

Как уточнил глава комитета по государственному заказу Смольного Дмитрий Сачков, из-за регулярных технических ошибок в ЕИС Санкт-Петербург планирует выстроить работу всех государственных заказчиков через автоматизированную информационную систему государственного заказа Санкт-Петербурга (АИС ГЗ). В Смольном ожидают, что окончательно ситуация стабилизируется к 1 июля – к этой дате город планирует перейти на «бесшовную интеграцию» между ЕИС и АИС ГЗ . "В настоящий момент проводится интеграционное тестирование – Санкт-Петербург является одним из семи пилотных проектов", – уточнили в комитете по государственному заказу.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"