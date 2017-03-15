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15.03.2017 19:36

Путин слетает на Землю Франца-Иосифа

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что российский лидер Владимир Путин в преддверии Арктического форума посетит Землю Франца-Иосифа (Архангельская область).

Как передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», там глава государства пообщается с экологами и ознакомится с результатами «уборки» на архипелаге.

«В преддверии Арктического форума президент планирует посетить Землю Франца-Иосифа. Пообщается с экологами. Посмотрит результаты уборки», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии Гвюдни Йоуханнессоном и Саули Нийнистё на полях Международного арктического форума, который состоится в Архангельске 29–30 марта.


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