В США рассказали о сбитом ракетой за 3 миллиона долларов квадрокоптере с Amazon

Одна из стран-союзников США сбила небольшой квадрокоптер из зенитно-ракетной системы Patriot («Пэтриот»). Об этом рассказал на военном симпозиуме руководитель Командования боевой подготовки Армии США, американский генерал Дэвид Перкинс (David Perkins).

Видео его выступления было опубликовано на YouTube 13 марта, на него в среду обратила внимание газета The Independent.

По словам генерала, стоящую около трех миллионов долларов ракету класса «земля-воздух» для поражения беспилотника использовал «очень близкий союзник». «Это сработало, они достали его», — сказал Перкинс.

Он отметил, что у недорогого «квадрокоптера с Amazon не было шанса против Patriot».

В то же время генерал усомнился в экономической целесообразности таких действий. «Будь я врагом, я бы подумал: "Стоит залезть на eBay и купить как можно больше этих 300-долларовых квадрокоптеров, чтобы израсходовать все имеющиеся у них ракеты"», — сказал он.

Перкинс не сообщил других подробностей. Он, однако, предположил, что военные действительно имели дело с противником, а не проводили учения или испытания.

MIM-104 Patriot — американская зенитно-ракетная система, используемая армией США и их союзниками, принята на вооружение в 1982 году. Она предназначена для перехвата воздушных целей всех типов, включая самолеты, баллистические ракеты малой и средней дальности, а также крылатые ракеты.