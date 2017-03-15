«Фонтанка» за 60 секунд — 15 марта

Смольнинский суд Петербурга внезапно решил не дожидаться Полтавченко и всех-всех-всех и попытался прекратить дело о передаче Исаакия Церкви, даже не начав его слушать. Но пока не вышло.

Кудрин опять всех напугал слабеющим рублем из-за очередного заседания ФРС. Оказалось, что и заседания, и решения, которые там примут, нашему рублю — до лампады. Потому что мы уже давно не развивающийся рынок. Мы – рынок в рецессии.

Мы раздобыли план кольцевого наземного метро в Петербурге. План хороший. Но Нева, внезапно возникая на ландшафте, все портит.

В Петербурге возбудили сразу два уголовных дела в отношении гендиректоров жилкомсервисов. Антигерои – ООО «Жилкомсервис № 1 Московского района» и его глава Виктор Оськин и Александр Бобырь из ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района». По версии следствия, они пристроили деньги плательщиков куда-то не туда.

Кто угонщиков разрабатывал, тот на них и зарабатывал. Следственный комитет и ФСБ Петербурга провели обыск в кабинете влиятельного полковника полиции Уварова.

Уголовный розыск Приморского района пришел в загородный дом к петербуржцу за похищенным на днях автомобилем «Ниссан Кашкай». Нашел еще два таких же. При хозяине оказалось аж 12 мобильных телефонов. И станция подавления сигналов GSM. «Подозрительно», - решили в уголовном розыске.

На двое суток задержан авторитетный петербургский бизнесмен Восканян. Якобы что-то вымогал у другого уважаемого бизнесмена Александра Ефимова. В начале 90-х один был известен как Ашот, а другой — как Фима Банщик. Очередная порция краеведения от «Фонтанки».

«Где же революция? Ну же, люди, вы разочаровываете меня!» – прослушайте новый альбом культового музыкального коллектива Depeche Mode.

А если вам нужно что-то ближе к местной почве – на Крестовском стадионе "кричалку" болельщиков впервые исполнили на деревянных ложках. Это огонь.