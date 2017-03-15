В Эстонии отказались досрочно освободить "русского шпиона"

Тартуский уездный суд Эстонии в среду, 15 марта, отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Министерства обороны Хермана Симма, приговоренного в 2009 году к 12,5 года тюремного заключения за шпионаж в пользу России, сообщила пресс-служба суда.

Симм уже провел в заключении более половины срока, который истекает 18 марта 2021 года, и по закону имеет право ходатайствовать о досрочном освобождении.

"Суд считает, что, хотя риск совершения Симмом нового преступления низок, освободить его досрочно не представляется возможным из общих профилактических соображений, поскольку он совершил крайне серьезное преступление", — говорится в сообщении.

Харьюский уездный суд на закрытом заседании 25 февраля 2009 года приговорил бывшего начальника отдела безопасности Минобороны Эстонии Симма к 12,5 года тюремного заключения за государственную измену и шпионаж в пользу России. По данным следствия, Симм передал Службе внешней разведки России, по меньшей мере, 3294 секретных документа. Из них 386 были связаны с ЕС и НАТО и касались систем коммуникаций, контрразведки и оборонной политики.

Отдел безопасности Минобороны Эстонии, которым Симм руководил в 2000–2006 годах, является самым секретным подразделением этого учреждения. Он отвечает за охрану государственной тайны, за все документы, названные секретными. Отдел занимается вопросами безопасности министерства и контролирует разведывательную деятельность генштаба Сил обороны.

Чиновник был руководителем эстонских делегаций по заключению соглашений о защите секретной информации с зарубежными странами, а также представлял Эстонию на переговорах с соответствующими структурами ЕС и НАТО.