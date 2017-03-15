МИД России посчитал доклад ООН по Украине политически ангажированным

Министерство иностранных дел России назвало доклад ООН по правам человека на Украине политически ангажированным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вместе с тем вынуждены отметить, что значительная часть доклада носит политически ангажированный характер. Многие разделы этого документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД также разделяет озабоченность экспертов ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе, из-за которого возросло количество жертв в регионе.

«Разделяем тревогу международных наблюдателей в связи с ухудшением положения социально незащищенных слоев населения в Донбассе в результате прекращения киевскими властями выплат пенсий и пособий, а также блокады радикальными группировками железнодорожных путей», — подчеркнули в министерстве.

В МИДе также осудили зафиксированные в докладе новые факты применения властями Украины незаконных арестов, пыток, негуманного обращения и сексуального насилия, отказов заключенным в медицинской помощи.

Ранее МИД в своем комментарии к докладу ООН по правам человека на Украине отметил отсутствие прогресса в расследовании трагедии в Одессе в мае 2014 года.