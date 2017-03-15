Нацбанк Украины хочет запретить российским банкам выводить капиталы из страны

Национальный банк Украины предложил ввести санкции против банков с российским капиталом. Об этом во время брифинга в Киеве 15 марта заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий.

"С целью сохранения финансовой стабильности в стране, выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами, предлагает применить санкции в виде предупреждения вывода капитала за пределы Украины, мы предлагаем применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом. Это "Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, "VSбанк", "БМ Банк", – цитирует Смолия "112. Украина".

Ранее "Фонтанка" писала о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 15 марта дал Нацбанку и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом.

"Фонтанка" также писала о том, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине. Ещё в понедельник, 13 марта, радикалы замуровали вход в офис Сбербанка в центре Киева, а накануне радикалы разгромили офис Альфа-банка в центре украинской столицы. После этого, вчера дочерний украинский банк Сбербанка России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.