Дмитрий Пучков о «Красавице и чудовище»: Покажите мне брань, секс и наркотики

Фильм студии «Дисней» «Красавица и чудовище» получил в российском прокате рейтинг 16+ из-за персонажа-гея. При детальном рассмотрении оказалось, что таких персонажей в картине целых два. Но ставить 32+ было уже поздно. Что происходит с нашей системой возрастных ограничений на кинопродукцию и какие приключения ждут «Красавицу и чудовище» в российском прокате - в студии [Фонтанка.Офис] объяснил переводчик, блогер и киновед Дмитрий Пучков (Гоблин).

- На российские экраны выходит диснеевский фильм «Красавица и чудовище». Рейтинг у фильма – 16+. Сразу возникает вопрос: что же такого дикого нам покажут?

– Наверное, там должны быть: нецензурная брань в три этажа, обнаженное тело, сцены секса.

- Самое обидное, что как раз всего этого там и нет. Но рейтинг есть. Как он скажется на коммерческом будущем фильма?

– Самым плачевным образом. Его не посмотрят дети. Родители их не поведут. И денег столько, сколько он мог бы собрать, он не соберет.

- Это чей-то злобный заговор?

– Нет. Начну издалека. Есть в Америке тюрьма "Алькатрас". В городе Сан-Франциско. Это штаб американского тихоокеанского флота. А на флоте регулярно ловили гомосексуалов. И, чтобы не поднимать шумихи, их отправляли на берег. Поэтому в Сан-Франциско самая большая в Америке гомосексуальная община.

- Свозили со всей страны.

– Нет, с флота.

- Но на флот-то они со всей страны попадали.

– Ну, там слово «моряк» изначально имеет крайне странные коннотации. У нас к морякам так не относятся. Так вот, когда возникал скандал и спрятать это было нельзя, за гомосексуализм отправляли в Алькатрас. И по тогдашней американской статье за это давали 25 лет тюрьмы.

А мы жили в тоталитарной стране. Но у нас не было тихоокеанского флота. И комсомольская организация давила это на корню. Но большевики не додумались давать за это 25 лет. Шло время. В США давным-давно за гомосексуализм никого не сажают. И у нас отменили уголовную статью. Я когда-то окончил юридическое ПТУ. И меня волнует вопрос: если данные действия не являются преступными, если за них не назначают никакие сроки, я, как юрист, понимаю, что это — нормальные человеческие отношения. Статьи за это нет, и за это наказывать нельзя ни там, ни тут. И тут оказывается, у нас есть какая-то пропаганда гомосексуализма. У меня обыкновенная ориентация, я равнодушен ко всем, кроме женщин. Что, объясните мне, пожалуйста, является пропагандой гомосексуализма? Приезжает Мадонна. У нее каждая вторая песня про это, и пляшут вокруг нее мужики на шпильках и в колготках. А наш Борис Моисеев — это пропаганда или нет? И какими нормами регулируется: вот это можно, а это нельзя?

Если кино для взрослых, покажите мне нецензурную брань, насилие, наркотики и обнаженное тело. Если есть — да, рейтинг справедливый.

- А если этого всего нет?

– Я, как и все граждане, вижу, что родная власть поражена шизофренией. И это ни для кого не секрет. Мне-то вы зачем свою шизофрению пересаживаете? Вы ничего не можете объяснить. Вы ничего не можете четко позиционировать. В Америке, например, есть рейтинг PG: я сам ребенку могу объяснить, что происходит на экране. Я как родитель сам решаю, можно ли вести ребенка на тот или иной фильм.

- А у нас разве не так? Этот рейтинг — это же просто рекомендация для родителей.

– Это как решат на местах. Кинотеатры — это капиталистические частные лавочки. Они не заинтересованы в пропаганде или запрете пропаганды. Они заинтересованы в том, чтобы показать как можно больше фильмов и заработать как можно денег. Им при нашем капитализме закрутили краны.

- Это единственный пример абсурда? Или бывает так, что предлагают вести шестилеток на фильм, которому хорошо бы поставить рейтинг 12+?

– Есть фильм, который называется «Викинг». Там рейтинг 12+. А начинается фильм с того, что князь Владимир, замечу, равноапостольный, насилует некую Рогнеду. А викинги вокруг стоят и бьют в щиты. Потом его то тошнит, то он мухоморы есть. А дальше все это попадает в Интернет, где это смотрят все, кто захочет. И что? Давайте определимся. Я, например, делаю ролики. Про «Викинг». Потом этот ролик посмотрели два миллиона раз. Это накрывает аудиторию. Некоторые фильмы я уничтожаю таким образом. Кто его смотрит? Там цензура есть? Эти рейтинги напоминают мне чистое поле, в котором стоят ворота. И они закрыты на замок. Никто не проскочит! Эти рейтинги — то же самое, на мой взгляд.

- Получается, дети никак не защищены?

– А от чего их защищать? От нормы жизни? Это шизофрения. Так нельзя. У ребенка с детства крыша начнет отъезжать.

- А как родителю быть? Сходить на «Красавицу и чудовище» сначала самому и оценить?

– Я по-другому к этому подхожу. С ребенком обязательно нужно говорить. Ты это видел? А как ты расцениваешь этот поступок? А почему этот герой поступил так, а этот — эдак?

- То есть, что бы ни увидели, главное – отрефлексировать?

– Есть какие-то вещи, которые детям рано показывать. Какие-то свирепые фильмы ужасов, под которые даже фантастика в стиле «Чужой» подпадает, рано смотреть детям в шесть, например, лет. Но задача родителя — обсуждать с ребенком, объяснять ему. Обрисовывать ребенку мир, как этот мир устроен, почему он устроен именно так и как ты должен себя в нем вести.

- Ничего себе вы ответственность на плечи родителей взвалили — за весь мир.

– А у граждан у наших тоже шизофрения, потому что они порождают эту власть. И шизофрения у нас постоянно прогрессирует. А с какого перепугу вас должны воспитывать в кино и в мульфильмах? Если вы объявили свободу, например, для творцов, они могут творить, про что они хотят. Каждый выберет сам, про что ему творить. И вы хотите запретить? А Интернет как же? Ничего у вас не получится. Выход у вас один: не можешь победить — возглавь. Снимай такие мультфильмы, чтобы никто даже в сторону заграничных не посмотрел.

- Ага. «Виталий Милонов Студио» представляет...

– А может быть, у него гениальные мультфильмы получатся. Глубоко православные, высоконравственные и при этом еще художественно настолько привлекательные, что все побегут их смотреть.