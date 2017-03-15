Минюст США предъявит обвинения офицерам ФСБ

Министерство юстиции США 15 марта намерено предъявить обвинения двум сотрудникам ФСБ и двум хакерам в связи с их причастностью к краже данных 500 млн учетных записей пользователей Yahoo в 2014 году.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на The Washington Post.

Двух сотрудников ФСБ — Дмитрия Докучаева, участвовавшего в разработке хакерской группировки «Шалтай-Болтай» и в настоящее время находящегося под арестом в России, и его начальника Игоря Щусина, — а также нанятых ими хакеров Алексея Белана и Кирма Баратова обвиняют во взломе, мошенничестве, хищении коммерческой тайны и экономическом шпионаже.