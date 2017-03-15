Театр «Зазеркалье» эвакуировали из-за пожара в ресторане по соседству

Из-за пожара в ресторане пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей детского театра «Зазеркалье» и заведения, в котором пожарные тушили огонь вечером 15 марта на улице Рубинштейна в Петербурге. Возгорание локализовано.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожарные прибыли к 13-му дому по улице Рубинштейна около пяти вечера среды. Пожар начался на кухне одного из расположенных в доме ресторанов, загорелась обшивка утеплителя. Спасателям пришлось проводить эвакуацию.

Через полчаса огонь был локализован. Как сообщили очевидцы, на время пожара движение по улице от Щербакова до Графского переулка было перекрыто.