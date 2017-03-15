Глава ДНР приехал в Крым

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко 15 марта прибыл в Крым.

Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает телеканал «Звезда».

Собеседник телеканала рассказал, что в республике Захарченко поучаствует в мероприятиях, посвященных третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Лидер ДНР пробудет там три дня.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что глава самопровозглашенной республики (Александр Захарченко 15 марта прокомментировал решение властей Украины о полной транспортной блокаде Донбасса. "Решение Порошенко и СНБО — это внутренняя история бывшей Украины. Точнее, это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. К нам это уже не имеет никакого отношения", – сказал лидер ДНР.