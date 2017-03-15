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ЖКХ
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15.03.2017 17:48

В отношении двух директоров ЖКС в Петербурге возбуждены уголовные дела

 

 

Дознаватели управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу возбудили уголовные дела в отношении генерального директора ООО «Жилкомсервис № 1 Московского района» Виктора Оськина и генерального директора ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района» Александра Бобыря. Причина — уклонение от выплаты долгов.

Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, дела возбуждены по 177-й статье УК, которая предусматривает злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ранее арбитраж обязал жилкомсервисы рассчитаться с долгами перед ТГК-1. ООО «ЖКС № 1 Московского района» задолжало 18,1 млн руб., ООО ЖКС № 3 Кировского района» – 5,2 млн руб. Однако проверка, проведенная приставами, показала, что денежные средства направлялись на иные цели, нежели оплата полученных энергоресурсов.

Максимальное наказание по данной статье составляет 2 года лишения свободы. Получить оперативный комментарий у Управления ФССП по Петербургу не удалось.


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