Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту разгрома "Альфа-банка" на Крещатике

Полиция Киева 15 марта возбудила уголовное дело по факту разгрома украинскими националистами офиса "Альфа-банка" на Крещатике.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера во время массовой акции группа лиц повредила здание офисного помещения на улице Десятинной и банковское учреждение на Крещатике. При обеспечении правопорядка один из сотрудников полиции получил травму руки", – говорится в сообщении полицейских.

Они приводят подробности происшествия. Около 300 радикалов подошли к зданию офисного помещения, расположенного на Десятинной улице и начали бросать в фасад здания камни, а затем подожгли несколько дымовых шашек и применили пиротехнические средства. После этого колонна двинулась в направлении Михайловской улицы, где участники акции повредили стекло служебного автобуса правоохранителей. В завершение члены общественной организации камнями разбили стекло и повредили вывески в банковском учреждении, которое находится на центральной улице столицы.

Следственно-оперативная группа территориального управления полиции должным образом задокументировала этот факт.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 3 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к данному событию, и определяется сумма нанесенного ущерба.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что радикалы разгромили офис "Альфа-банка" в самом центре Киева.