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15.03.2017 17:16

Кремль: Дата визита Меркель в Россию согласована

Дата визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию согласована. Об этом 15 марта сообщил журналистам в Москве помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Дата согласована", – сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите германского канцлера в РФ.

При этом Ушаков не стал уточнять сроки, отметив, что такие объявления делаются обеими сторонами одновременно, сообщает ТАСС.

"Фонтанка" писала о том, что 9 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами МИД и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Путин также отметил, что страны должны идти по пути нормализации отношений. При этом президент не назвал сроков визита Меркель в Москву.


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В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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