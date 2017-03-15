Кремль: Дата визита Меркель в Россию согласована

Дата визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию согласована. Об этом 15 марта сообщил журналистам в Москве помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Дата согласована", – сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите германского канцлера в РФ.

При этом Ушаков не стал уточнять сроки, отметив, что такие объявления делаются обеими сторонами одновременно, сообщает ТАСС.

"Фонтанка" писала о том, что 9 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами МИД и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Путин также отметил, что страны должны идти по пути нормализации отношений. При этом президент не назвал сроков визита Меркель в Москву.