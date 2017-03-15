В НАТО сочли КВН инструментом политической коммуникации Кремля

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom признал российскую передачу КВН инструментом политической стратегической коммуникации. Об этом говорится в исследовании «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы».

Заказчиком работы оказалось министерство обороны Латвии. Эксперты проанализировали выступления московской команды «Парапапарам» (МГИМО) на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Из доклада следует, что КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. «Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем», — утверждается в документе.

По словам авторов исследования, благодаря «машине КВН» у Кремля якобы имеется доступ к специфической, стратегической аудитории, которая готова «служить режиму».