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15.03.2017 16:44

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS
ГК Эталон

Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение для iOS.

Ранее Компания представила мобильное приложение для Android. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.

Пользователям приложения доступны описания жилых комплексов, параметрический выборщик квартир, информация о спецпредложениях и необходимая контактная информация – адреса и телефоны офисов продаж и региональных представительств Компании. Также в приложении предусмотрена возможность делиться выбранными планировками с родными и друзьями или сохранять в «избранное».

Через приложение можно сразу же забронировать понравившуюся квартиру, связавшись напрямую с менеджером по продажам, – звонок по России бесплатный. При этом вся информация, необходимая для идентификации квартиры менеджером, будет выведена на экран мобильного устройства клиента прямо перед звонком.

Приложение доступно для скачивания по ссылке: https://itunes.apple.com/us/app/id1186265436

Справка о ГК Эталон
 


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15.03.2017 16:44
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS
Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение для iOS.
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В начале марта компания «Строительный трест» начала выдачу ключей новоселам первой очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области.
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