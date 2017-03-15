В жилом комплексе «Город мастеров» начинается новоселье

В начале марта компания «Строительный трест» начала выдачу ключей новоселам первой очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области.

Первая очередь проекта «Город мастеров», состоящая из шести домов, была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. В шести сданных домах расположено 446 квартир. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами, их площадь варьируется от 40 до 92,6 кв. метров.

Выдача ключей новоселам происходит по системе «одного окна», внедренного компанией. «Строительный трест» предлагает своим покупателям решить все возможные вопросы, связанные с передачей квартиры – от подписания смотрового листа до получения ключей – всего за один визит на объект. Для удобства будущих новоселов с ними одновременно работают представители различных структур: застройщика, отдела по продаже недвижимости и управляющей компании. Клиент, полностью оплативший покупку и подписавший смотровой лист, сразу заключает акт приема-передачи квартиры. С графиком передачи квартир можно ознакомиться на сайте компании.

Напомним, что в начале марта компания «Строительный трест» приступила к строительству второй очереди комплекса, состоящей из четырех 6-этажных домов. Их сдача намечена на II квартал 2019 года.

Всего новый жилой квартал комфорт-класса «Город мастеров» будет включать в себя 14 жилых зданий, детский сад с бассейном, коммерческие помещения, крытые автостоянки. На всей территории квартала будет проведено комплексное благоустройство. Полное завершение строительства запланировано на II квартал 2021 года. Сегодня цена квадратного метра в проекте начинается от 39 300 рублей.

Компания «Строительный трест» успешно работает в Калининграде с 2008 года, где ввела в эксплуатацию уже два жилых комплекса. ЖК «Летний сад», построенный на берегу Летнего озера в Московском районе, стал настоящим украшением своего квартала, а комплекс «Пятый элемент» по праву считается одной из наиболее привлекательных новостроек центральной части самого западного города России.

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