В WhatsApp Web и Telegram Web обнаружили серьезную уязвимость

Исследователи Check Point® Software Technologies Ltd. обнаружили новую уязвимость в онлайн-платформах популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram — WhatsApp Web и Telegram Web.

Как сообщают 15 марта представители компании, уязвимость позволяет хакерам отправить жертве вредоносный код, зашитый в безобидную с виду картинку.

"Как только пользователь кликает на изображение, злоумышленник получает полный доступ к хранящимся данным пользователя WhatsApp или Telegram, что дает ему контроль над аккаунтом жертвы, включая доступ к ее персональным и групповым перепискам, фото, видео и другим переданным файлам, контактам и так далее", – говорится в их сообщении.

WhatsApp и Telegram признали проблему и разработали исправление для веб-клиентов по всему миру.