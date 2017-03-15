Второй взрыв в Дамаске устроил смертник в ресторане

Террорист-смертник подорвал себя 15 марта на территории ресторана в районе Ар-Рабва на северо-западе Дамаска, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны.

По словам источника, представители органов правопорядка преследовали трех смертников, которые намеревались взорвать себя после теракта, произошедшего ранее в здании Дворца правосудия. Один из террористов, уточнил собеседник, вошел на территорию ресторана, после чего активировал взрывное устройство.

Как отметил источник, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, их число в настоящее время уточняется.

Ранее мощный взрыв прогремел в здании Дворца правосудия в Дамаске, более 30 человек погибли. ​​По предварительным данным, взрывное устройство было активировано в вестибюле. Газета "Аль-Ватан" пишет, что теракт устроил смертник, которого полицейский остановил на входе в здание.