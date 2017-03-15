Цены на жилье не устраивают жителей Петербурга

Жители Петербурга готовы потратить на покупку квартиры меньше денег, чем они стоят в действительности, показали данные исследовательского центра «Ленстройтреста».*

Если потребители будут исходить только из своих ожиданий, максимум, на что они смогут рассчитывать, — это весьма скромное жилье. Между тем цены в 2017 году будут плавно расти — из-за ужесточения законодательства о долевом строительстве и повышения стоимости материалов и работ.

Исследовательский центр «Ленстройтреста» предоставил данные по средней сумме, которую жители Петербурга готовы потратить на покупку жилья. В ходе исследования было опрошено 1 тыс. человек.

Квартира-студия — 2,1 млн

Однокомнатные — 2,9 млн

Двухкомнатные — 4,4 млн

Трехкомнатные — 7,5 млн

Между тем на рынке существует немало доступных вариантов. Например, если взять минимальные цены в жилых комплексах «Ленстройтреста», можно увидеть, что они стоят в среднем на 20–30% меньше, чем рассчитывают покупатели. Например, студию можно купить за 1,9 млн рублей, однокомнатную квартиру — за 2,3 млн, двух- и трехкомнатную — за 3,6 млн и 4,5 млн.

Однако есть и другие цены. В домах «Строительного треста» комфорт-класса, к примеру, однокомнатные квартиры в среднем стоят 3,8 млн, двухкомнатные — 5,1 млн, трехкомнатные — 6,5 млн рублей, сообщили в компании. В сегменте бизнес-класса (к примеру, жилой комплекс Ostrov на Петровском острове), средняя стоимость квадратного метра варьируется в диапазоне 165–170 тыс. рублей (на 50% выше средней цены по рынку).

Ближе к центру города цены существенно возрастают. К примеру, однокомнатные квартиры в ЖК «Две эпохи» на Васильевском острове (финский застройщик EKE) стоят в среднем по 7 млн рублей (средняя площадь — 45,9 кв. м), двухкомнатные — 9,7 млн (65 кв. м), трехкомнатные — 13,2 млн (91,6 кв. м). Квартиры с террасами по 130 кв. м стоят около 32 млн рублей, отметили в компании.

При этом в последние годы на строительном рынке проявляется ряд тенденций, которые помогают застройщикам не задирать цены. Например, происходит уменьшение стоимости квартир за счет сокращения их общей площади (с сохранением количества комнат). Как считают в компании «Ленстройтрест», все манипуляции с ценами у застройщиков в ближайшее время также будут лежать в этой области.

Согласно статистическим данным, с 2012 по 2016 годы средняя площадь в объектах продаж сократилась на 7 кв. м. При этом 70% продаваемых квартир в массовом сегменте приходится на студии (28–30%) и однокомнатные квартиры (41%). В пригородных зонах доля однокомнатных квартир и студий достигает вовсе 80%.

В связи с этим в Петербурге растет количество жилых комплексов с доминирующей долей однокомнатных квартир и студий. «Данные наших исследований по безопасности жилой среды показывают, что в таких ЖК высок риск формирования неблагоприятного социального климата», — говорят в «Ленстройтресте». На фоне этого явления некоторые застройщики стараются развивать сбалансированную квартирографию.

Опыт Группы ЛСР подтверждает данные исследовательского центра «Ленстройтреста». Средняя площадь студий ЛСР составляет 32 кв. м. Если говорить об однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, то их средние площади соответственно составляют 34-38 кв. м, 54-58 кв. м и 72-78 кв. м.

Есть и положительные явления. Застройщики и бизнесмены стали внимательнее относиться к насыщению новостроек социальной инфраструктурой. «Причем это не только предписанные законодательно детские сады и предусмотренные проектами скамейки и газоны, но и объекты соцкультбыта и даже создание рабочих мест», — считают в «Ленстройтресте».

Минувший год строители закончили в целом с хорошими показателями. По данным Петростата, объем введенных жилых объектов в 2016 году (3,1 млн кв. м) почти на 3% больше прошлогоднего. В Группе ЛСР продажи в 2016 году выросли на 2%, в нескольких проектах компания «даже позволила себе существенно поднять цены», сообщили в компании. В EKE «отличные результаты» по продажам в ЖК «Две эпохи»: после всплеска на старте продаж (в сентябре 2016 года), возникшего из-за отложенного спроса, темпы выровнялись, и акционеры «очень довольны результатом», сообщили в компании без конкретных цифр. «Строительный трест» увеличил продажи квартир частным покупателям в 2016 году на 20%, а средняя стоимость сделки составила 6 млн, сообщил застройщик.

Между тем в некоторых компаниях прогнозируют рост цен в 2017 году. В конце 2015-го и в 2016 году в комплексах «Ленстройтреста» цены выросли лишь на 2–3%, однако в январе 2017 года стоимость квартир поднялась сразу на 2% в сравнении с декабрем. И в течение года, скорее всего, цены будут плавно повышаться, подчеркивают в компании.

«Это связано с несколькими факторами, среди которых: ужесточение законодательства о долевом строительстве, повышение стоимости материалов, работ и услуг, а также необходимость выходить на заданные финансовые показатели рентабельности проектов», — утверждает застройщик. Поскольку перечисленные проблемы затрагивают всех строителей, скорее всего, цены будут расти на всем рынке.

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