«Зенит» открыл продажу лож на «Санкт-Петербург-арене» на сезон-2017/18

О начале продажи VIP-лож на «Санкт-Петербург-арене» на сезон-2017/18 объявил футбольный клуб «Зенит». По данным «Фонтанки», цена за одну из таких лож на 8 человек составляет 300 тысяч рублей за сезон.

Официальный сайт клуба 15 марта сообщает, что для покупки доступны премиальные и стандартные VIP-ложы. Премиальные ложи (8 – 16 мест) размещены по кольцу центральных трибун, оснащены телевизионными панелями и беспроводным высокоскоростным Интернетом. В рамках всего матча для посетителей премиальных лож работают кейтеринговые службы: каждую ложу обслуживает персональный официант, а меню предлагает блюда мировой и европейской кухни. Пакет услуг на места премиум-класса также включает в себя парковочные места на стадионе, сувенирный мяч с автографом игрока основного состава, размещение логотипа компании на фасаде ложи, приоритетное право выкупа ложи на внематчевые мероприятия (то есть концерты и прочие активности, проводимые не «Зенитом»).

Имеются также мест класса «Эксклюзив» — четыре центральные ложи с повышенным уровнем комфорта, дополнительным пакетом услуг и возможностью принять участие в персональной автограф-сессии с одним из игроков основного состава «Зенита» и возможностью вывести ребенка на поле.

Стандартные ложи (11 – 21 место) оборудованы отдельным входом, клиентам будут предложены блюда из меню и напитки. Внутри ложи оборудованы ТВ-панелями, на которых будет вестись прямая трансляция матча, высокоскоростным Wi-Fi.

Приобретая ложу на целый сезон, болельщики дополнительно получают: места на парковке стадиона, игровые футболки с нанесением на каждый сезонный абонемент, возможность размещения логотипа компании на фасаде ложи, приоритетное право выкупа ложи на мероприятия во внеигровые дни и многое другое.

Напомним, 27 февраля на «Санкт-Петербург-арене» прошел заключительный инспекционный визит специалистов FIFA. В целом чиновники Международной футбольной ассоциации остались довольны увиденным. Первый официальный футбольный матч стадион должен будет принять 23 апреля. Это будет игра 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал».