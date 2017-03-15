"Медвешчак": Вступление клуба в австрийскую лигу не означает выход из КХЛ

Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич заявил, что возвращение клуба в Австрийскую хоккейную лигу (EBEL) не означает выход из КХЛ.

15 марта на официальном сайте "Медвешчака" появилось заявление, что со следующего сезона он вернется в EBEL, где выступал с 2009 по 2013 год, передает »Спорт-Экспресс».

– Да, мы вступаем в EBEL, но это не означает, что мы прощаемся с КХЛ, – цитирует "Р-Спорт" Вучинича.

В КХЛ "Медвешчак" провел четыре сезона и в дебютном (2013/14) добрался до плей-офф, где вылетел в первом раунде. По итогам регулярного сезона-2016/17 команда стала 12-й в Западной конференции и не пробилась в Кубок Гагарина.