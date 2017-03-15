Суд отложил вопрос о лишении Кокорина водительских прав

Мировой суд Тверского района Москвы по просьбе защиты перенес на 24 марта рассмотрение административного дела в отношении футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Как пишет 15 марта «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс», представитель игрока мотивировал свое ходатайство занятостью в другом суде. Сам Кокорин также не явился в суд.

«Суд постановил: ходатайство защитника удовлетворить и отложить заседание на 24 марта, на 15:00», — огласил решение судья.

"Фонтанка" писала о том, что футболист «Зенита» Александр Кокорин в ночь на субботу, 25 февраля, был задержан сотрудниками ГИБДД за неаккуратную езду по центру Москвы. Колеса его «Бентли» выехали на встречную полосу. Нападающий возвращался из кинотеатра и ехал по улице Большая Дмитровка в сторону Бульварного кольца. На перекрестке со Страстным бульваром он повернул налево и был остановлен дежурившим нарядом ДПС. В 0.10 субботы 25-го полицейские оформили административный протокол, в котором указано, что водитель Кокорин в нарушение пункта 8.6 ПДД совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Пункт 8.6 предписывает водителям осуществлять поворот таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей автомобиль не оказался на стороне встречного движения. Так как колеса белоснежного «Бентли» с номером, содержащим инициалы Кокорина, проехались по разметке полос, ГИБДД привлекла водителя по статье 12.15, часть 4, КоАП – за выезд на встречную полосу.