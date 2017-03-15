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15.03.2017 15:42

Главный тренер «Зенита» заплатит 50 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью после матча с «Амкаром»

Денежный штраф придется выплатить главному тренеру футбольного клуба «Зенит» Мирче Луческу за неявку на обязательное флеш-интервью после матча с «Амкаром». Такое решение сегодня, 15 марта, вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, передает «Чемпионат.com».

За эту провинность Луческу придется заплатить 50 тысяч рублей. Еще на 30 тысяч рублей был оштрафован ФК «Оренбург» за ненормативную лексику его болельщиков во время матча с «Рубином».

Напомним, встреча «Амкар» — «Зенит» завершилась со счетом 1:0 в пользу пермской команды. Главный судья встречи вынес ряд спорных решений. На послематчевой пресс-конференции Луческу заявил: «Мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком»».

 


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