Турчинов: Все грузовые перевозки в Донбасс перекрыты

Все грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе перекрыты. Об этом 15 марта сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

"Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты. Всем патриотам, которые предпочитают помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт – пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ", – цитирует Турчинова "112. Украина".

Ранее 15 марта СНБО запретил перемещать грузы через линию соприкосновения на Донбассе. В виде исключения будут пропускать только гуманитарные грузы. Поручение СНБО должны были исполнить МВД, Нацполиция, Нацгвардия и Служба безопасности Украины.

"Фонтанка" писала о том, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко 15 марта прокомментировал решение властей Украины о полной транспортной блокаде Донбасса. "Решение Порошенко и СНБО — это внутренняя история бывшей Украины. Точнее, это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. К нам это уже не имеет никакого отношения", – сказал лидер ДНР.