Где ребята с нашего двора

В скандальном матче «Амкар»-«Зенит» в составе пермского клуба вышло четыре воспитанника петербургского футбола. За «Зенит» - ноль. В запасе остались Александр Кержаков (394 минуты на поле в этом сезоне) и Егор Бабурин (0 минут). Мы удивились и закатали рукава.

Действительно, как же так: в Ленинграде-Петербурге исторически важное отношение к собственным воспитанникам. ДЮСШ «Смена» была основана после футбольного позора в год 50-летия Октябрьской Революции в 1968 году и десятилетиями превращала мальчишек в мастеров и даже иногда чемпионов. СДЮСШОР «Зенит» занимается тем же самым с 1976 года. После покупки контрольного пакета «Зенита» «Газпромом» в 2006 году «Смена» была реформирована и с 2009 года полностью перешла под контроль клуба. Теперь она называется «Академия ФК Зенит».

Расходы на содержания Академии — 500 миллионов рублей в год. Последними футболистами, созревшими на берегах Невы, и регулярно игравшими за «Зенит», остаются Максим Канунников и Алексей Ионов, покинувшие самый северный город-миллионер еще в 2011 и в 2012 годах соответственно. Ужас! – воскликнули мы, как же так? Неужели все эти годы Академия работала из рук вон? Не может такого быть, – подумали мы и решили разобраться, куда делись воспитанники петербургского футбола? Это первая часть нашего исследования. Второй вопрос, который показался нам правомочным: а насколько это типичная ситуация? Как дела обстоят с собственными воспитанниками в остальных клубах элитного дивизиона страны? Про это вторая часть.

Часть первая, петербургская.

Как оказалось, наши парни играют в 13 командах РФПЛ, нету их только в «Спартаке» (оно и понятно) и в «Томи» (хотя тут сложно: по сути, можно сказать, что сейчас самой «Томи» тоже нет).

Их так много, что легко удалось составить альтернативный «Зенит» из выпускников петербургского футбола не нужных нашему клубу, но приносящих пользу его соперникам. Мы провели набор только по клубам премьер лиги». Не брали другие дивизионы, зарубежные клубы, где сейчас хватает нашей молодежи. Все-таки РФПЛ сейчас заработала три места в Лиге Чемпионов, а значит это хоть какой-то знак качества.

Версия «Фонтанки» нас самих впечатлила : М. Кержаков — Сергей Петров, Васин, Идову, Терентьев — Комолов, Обляков, Могилевец, Ионов — Гасилин — Кануннинов.

В запасе остались : Заболотный, Быстров, Игорь Денисов, Гиголаев, Башкиров, Зинков, Борис Ротенберг.

ЦСКА.

Виктор Васин (26 лет), Алексей Ионов (28 лет)

Защитник Виктор Васин, выпустившись в 2006 году из «Смены», не прошел просмотр в «Зените» и отправился в «Спартак-Нальчик». Закрепиться сразу в Нальчике Васину не удалось, и ему пришлось провести год в аренде в «Нижнем Новгороде», выступавшем тогда в первом дивизионе. В 2010-м он вернулся в дальневосточный «Спартак». В 2011-м перешел в ЦСКА, но из-за травм дебютировал за армейцев только полтора года спустя. Потом были еще две аренды — в «Мордовию» и в «Уфу». Зимой 2017 вернулся в ЦСКА и сходу стал основным защитником: два матча после паузы, оба в старте и без замен.

Алексей Ионов сыграл за «Зенита» 62 матча, прежде чем его пути с родной командой разошлись из-за скандала. Далее были «Кубань», «Анжи», «Динамо» и, наконец, ЦСКА, где он находится по сей день на правах аренды как игрок «Динамо». У Ионова в ЦСКА все хорошо: 18 матчей в текущем чемпионате (12 в старте) и два гола.

«Крылья Советов».

Евгений Башкиров (25 лет), Вячеслав Зинков (23 года)

Полузащитник Башкиров в «Зените» успел поиграть только за молодежный состав, откуда в 2012-м отправился в «Томь». С томским клубом успел вылететь в ФНЛ и вернуться обратно в премьер-лигу. В 2016 перешел в «Крылья Советов»: 18 матчей, 15 в старте.

Полузащитник Вячеслав Зинков начинал свой футбольный путь в ДЮСШ-7 Петрозаводска, в 16 лет перешел в «Зенит», где находился до 2016 года. За все это время в основе сыграл всего 5 минут, большую часть времени проведя в составе «Зенита-2» (84 матч, 9 голов). В «Крыльях» оказался в августе 2016-го. Сыграл в этом сезоне в четырех матчах, в старте выходил один раз.

«Анжи».

Максим Батов (24 года), Павел Долгов (20 лет)

Полузащитник Батов — уроженец Перми. Там же начинал обучаться футболу. В 15 лет (2007 год) попробовал свои силы в школе московского «Локомотива», в 16 — перебрался в петербургскую «Смену». В «Зените» официально числился до 2014-го, сыграв к этому моменту лишь девять матчей за «Зенит-2». Потом были «Амкар», «Рубин», «Оренбург» и «Анжи». В текущем сезоне провел шесть матчей — пять за «Оренбург» (ни одного в старте, в среднем 15 минут за игру), один за «Анжи» (вышел на 61 минуте).

Нападающий Долгов начинал свой футбольный путь в родном Мамоново (Калининградская область). В 15 лет перебрался в Академию «Зенита». Сыграл за основу петербуржцев в 10 матчах, однажды выйдя в старте (1/16 Кубка России). За основу «Анжи» провел пока 19 минут — в матче против «Уфы», 1 марта.

«Ростов».

Павел Могилевец (24 года), Денис Терентьев (24 года)

Уроженец Кингисеппа Могилевец — воспитанник «Смены». В общей сложности провел за «Зенит» 12 матчей. Где-то в промежутках между ними сыграл 16 матчей за «Рубин» (2 гола) и 26 за «Ростов» (1 гол), находясь и там, и там в аренде. В 2017 окончательно перебрался в Ростов-на-Дону. Президент РФС Виталий Мутко даже назвал этот переход «самый впечатляющий трансфер зимы» http://www.fontanka.ru/2017/02/25/075/ . Пока сыграл за «Ростов» лишь в одном матче и всего 31 минуту.

Футбольная судьба крайнего хавбека Терентьева чем-то похожа — всего один матч в «Зените» и две аренды, в каждой из которых (а оба раза это была «Томь»), в отличии от родной команды, он регулярно играл в основе. В 2015 подписал полноценный контракт с «Ростовом». В этом сезоне сыграл за ростовчан 14 матчей, в 12 из которых выходил в старте.

«Локомотив»

Игорь Денисов (31 год), Борис Ротенберг (30 лет).

Пиком карьеры полузащитника Денисова стал сезон-2012/13, по итогам которого он завоевал титул лучшего футболиста РФПЛ. Уже летом 2013 года Игорь покинул «Зенит». Произошло это спустя несколько месяцев после его скандального отказа играть в матче против «Крыльев Советов». СМИ тогда писали, что поводом для этого послужило недовольство разницей в зарплате с приехавшими звездами – Халком и Витселем.

Новым клубом Денисова стал амбициозный проект миллиардера Сулеймана Керимова «Анжи». Однако и там отношения Денисова не сложились – на этот раз с самым высокооплачиваемым игроком команды Это'О. В итоге в «Анжи» Денисов не провел и трех месяцев, перебравшись в московское «Динамо», где и играет до сих пор. Когда в 2016 «Динамо» вылетело в ФНЛ, перешел в «Локомотив». В текущем сезоне сыграл в 16 матчах (15 в старте), забил один гол.

Борис Ротенберг, возможно, единственный футболиста, никогда не игравший за основу «Зенита», которому «Фонтанка» посвятила отдельный материал и даже не один. Начинал он в Финляндии, продолжил в дубле «Зенита». Находясь в статусе игрока петербургского клуба с 2006 по 2010 год побывал в нескольких арендах («Шинник», «Сатурн», «Химки», «Маккаби», «Алания»), в 2011 перешел в московское «Динамо», но опять больше ездил по арендам («Кубань», «Олимпиакос», «Ростов»). В августе 2016 подписал полноценный контракт с «Локомотивом», но ни одного матча за основу до сих пор не провел.

«Рубин».

Максим Канунников (24 года).

Нападающий Канунников начинал заниматься футболом в «Уральце» из Нижнего Тагила. В 2004-м переехал в Петербург, а в 2009-м был привлечен к основному составу «Зенита». За 4 года провел 32 матча и забил 2 гола. Показательно, что в 2011-м успел побывать в годичной аренде в «Томи», в течение которой сыграл в 28 матчах и забил 5 раз. В 2013-м Канунников подписал полноценный контракт с «Амкаром», а год спустя перебрался в «Рубин», где и находится до сих пор. В текущем сезоне — 15 матчей (12 в старте), 5 голов.

«Оренбург».

Роман Воробьев (32 года), Михаил Кержаков (30 лет).

Сыграть за родной «Зенит» полузащитнику Роману Воробьеву не удалось ни одной минуты. Сразу после СДЮШОР «Зенит» он отправился искать счастье за пределами Санкт-Петербурга. С 2005 года он сменил восемь команд. «Оренбург» уже девятый клуб в карьере Воробьева. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей (15 в старте) и 1 гол.

Будучи братом «русского бомбардира» Михаил Кержаков первый матч за «Зенит» провел только в 28 лет, когда вернулся из почти таких же долгих скитаний по различным клубам, как у Романа Воробьева. За 2015 и 2016 года, которые он провел в «Зените», Михаил сыграл в 13 матчах. Так и не добившись статуса первого номера, в феврале 2017 на правах аренды перешел в «Оренбург», где сразу стал основным вратарем: в двух матчах после возобновления чемпионата отыграл на ноль.

«Терек».

Далер Кузяев (24 года)

Полузащитник Кузяев начинал заниматься футболом в Оренбурге. В академию «Зенита» попал в 14 лет. Успешно ее окончив, Далер подписал контракт с молодежной командой питерцев. В сезоне 2011/12 Кузяев провел за нее 17 матчей, в которых дважды отличился. Далее отправился по маршруту Петрозаводск («Карелия») — Нижнекамск («Нефтехимик») — Грозный («Терек»). В «Тереке» Кузяев и осел, играя там с 2014 года и по сегодняшний день. 18 матчей в текущем чемпионате. Все в старте и ни одной замены.

«Амкар».

Брайн Идову (24 года), Павел Комолов (26 лет), Роланд Гиголаев (27 лет), Алексей Гасилин (21 год).

Защитник Брайан Идову главный сторожил петербургской диаспоры в «Амкаре». Коренной

петербуржец в Перми с 2010 года. В сезоне 2013/14 на правах аренды перешел в петербургское «Динамо», но потом опять вернулся в «Амкар» и больше пока никуда не уходил. В текущем сезоне сыграл в 19 матчах (18 в старте) и отметился одним голом

Полузащитник Павел Комолов — капитан той самой золотой зенитовской молодежки-2009. Дальнейшее развитие карьеры вышло у Комолова оригинальным. В 2010-м перешел в литовский «Жальгирис», игроком которого пробыл до 2015 года. Однако все пять лет, формально проведенных в клубе из Вильнюса, на месте он не сидел, успев побывать трижды в аренде: в польском «Белхатуве», греческой «Верии» и снова в «Белхатуве». В 2015 подписал полноценный контракт «Амкаром». В этом сезоне провел за пермскую команду 17 матчей (12 в старте).

Полузащитник Роланд Гиголаев пришел в «Зенит» в достаточно зрелом возрасте — в 17 лет (2007). В 2011 перешел в «Аланию». Потом были «Петротрест» (2013), петербургское «Динамо» (2013), польский «Рух» (2014 — 2016) и, наконец, «Амкар» (2016). В этом сезоне сыграл в 11 матчах (8 в старте) и забил три гола, в том числе «Зениту» в той самой злополучной встрече 12 марта http://www.fontanka.ru/2017/03/12/041/ .

21-летний нападающий Гасилин с 2013 по 2016 года провел за основу «Зенита» всего 45 минут. Успел побывать в командировке во второй команде «Шальке-04», где был на хорошем счету (33 матча, 14 голов). Так и не получив шанса в родном клубе перешел в «Амкар» этой зимой. Меньше чем за три недели пребывания в Перми сыграл больше, чем за три года в «Зените» – в общей сложности 88 минут в двух матчах (один в старте). Пару лет назад папа Гасилина в интервью «Фонтанке» предрек: «Однажды мой сын окажется в «Зените», но тогда он будет стоить совсем других денег» http://www.fontanka.ru/2015/07/27/106/ .

«Арсенал».

Олег Власов (32 года)

Полузащитника Власова побросало по разным командам еще в детстве. Сначала он был в «Смене», потом в «Ижорце», снова в «Смене», затем в «Кировце». На взрослом уровне начал в любительской команде «Пикалево» (2001), продолжил в «Зените» (2002 – 2006), далее «Сатурн» (2006 – 2007), «Терек» (2008 – 2013), «Торпедо» (2013 – 2014), «Мордовия» (2014 – 2016) и теперь «Арсенал». В текущем сезоне сыграл 16 матчей, шесть из них в старте, забил один гол.

«Краснодар».

Владимир Быстров (33 года), Сергей Петров (26 лет)

Быстров, возможно, самый ненавистный для петербургских болельщиков воспитанник «Зенита». В 2005 году он, находясь в статусе игрока основы, по собственному желанию перешел в московский «Спартак». В принципе, для создания соответствующего образа этого было достаточно, но Владимир решил добавить штрихов, признавшись, что с детства болеет за красно-белых. Тем не менее, в 2009-м он вернулся в «Зенит», где играл до 2014-го, а потом перешел в «Анжи». В Махачкале он провел всего полгода, после чего подписал контракт с «Краснодаром». В нынешнем сезоне Быстров не имеет прочного статуса игрока стартового состава, чаще (в семи случаях из десяти) выходя на замену.

Переквалифицировавшийся в защитникии полузащитник Сергей Петров — еще один чемпион молодежного первенства в составе «Зенита». Шанса заиграть за основу почти не получил (в сумме в двух матчах — 19 минут) и в 2011-м отправился в «Крылья Советов», где почти с ходу стал добился регулярной игровой практику. В 2013-м перешел в «Краснодар», где продолжил прогрессировать. В этом чемпионате на его счету 10 матчей, 9 из которых – в старте.

«Уфа»

Иван Обляков (18 лет)

Сейчас полузащитнику Облякову всего 18 лет. С девяти лет он обучался в «СДЮСШОР Зенит». В 2016 году был назвал лучшим игроком Мемориала Гранаткина (6 матчей, 6 голов), выступая в составе сборной Санкт-Петербурга. Так и не дождавшись приглашения от «Зенита», летом 2016 года перешел в «Уфу». Оно и к лучшему. В «Зените» сейчас он почти наверняка играл бы в «Зените-2» или даже молодежной команде, а в «Уфе» 18-летнему футболисту сразу доверили место в основе первой команды и чуть ли не строят вокруг него игру. На данный момент на его счету 13 матчей и 10 из них – в старте.

«Урал».

Николай Заболотный (25 лет), Владимир Ильин (24 года)

Вратарь Николай Заболотный — еще один чемпион молодежного первенства 2009 года в составе «Зенита». Уже 2010 год он начал в составе молодежного «Спартака», с которым также выиграл молодежное первенство. Однако и здесь пробиться в основу не удалось. В 2014 Заболотный отправился в только что вышедший в премьер-лигу «Урал», где и по сей день остается основным вратарем. В этом чемпионате сыграл в 16 матчах, в пяти из них на ноль.

Полузащитник Владимир Ильин, как и Власов, — результат коллективного труда петербургского футбола. Ильин успел отметиться в «Смене» (до 2002), «Зените» (2002—2006), «Ижорце» (2006—2008), «Адмиралтейце» (2010—2011) и даже «Зените-Русь» (2011). На взрослом уровне он также долго старался не уезжать далеко от дома: поиграл в ФК «Русь» (2011), «Питере» (2011 – 2013) петербургском «Динамо» (2013), «Тосно» (2014 – 2015). Еще будучи игроком «Тосно» съездил в две аренды в «Калугу» и «Химик» из Дзержинска. Видимо, поняв, что футбол существует не только в Петербурге, после этого решился на полноценный переход в «Кубань» (2016), а затем и в «Урал» (2017). На данный момент сыграл три матча (все в старте), забил один гол.

Какой вывод мы можем сделать из этой истории? Начнем с того, что их можно сделать несколько. Во-первых, все с продуктивностью все в порядке: 18 игроков по-разному, но играют в 13 командах мастеров. Во-вторых, опыт некоторых из этих парней показывает, что доверие главного тренера иногда может творить чудеса. Александр Кержаков в 2001 году забил только в своем 13-м матче. И неоднократно благодарил Юрия Андреевича Морозова за терпение.

Часть вторая, доморощенная.

Российских футболистов очень любит высшая футбольная власть. Удивительный парадокс: руководители и владельцы клубов годами ведут ожесточенную борьбу за снятие искусственных регуляторов, а лига и Российский Футбольный Союз в лицах разных президентов продолжают настаивать: без лимита на легионеров российским футболистам будет тяжело удержаться на карьерной лестнице. Лимит на легионеров помогает российской сборной успешно выступать на международных турнирах. Первое лицо страны пару лет назад призывало усилить и ужесточить. Мы помним, как тяжело это далось Андре Виллаш-Боашу и его лабильной психике. И действительно, сейчас мы наблюдаем кумулятивный эффект лимита: впервые в истории сборная России принимает участие в двух чемпионатах мира подряд. Более того, 5 лет назад действовал даже пункт о включении в заявку на матч так называемого доморощенного футболиста, то есть игрока, зарегистрированного за клуб на протяжении минимум трех сезонов в возрасте с 15 до 21 года. Ключевое слово: зарегистрированного. Как вы понимаете, закончилось все набором из 16 зиц-футболистов, просидевших сезон на скамейке запасных и выходя на поле в редких случаях.

Мы задались вопросом: а как ужесточенный лимит на легионеров сказался в итоге не на бумажной, а на реальной жизни РФПЛ. РФПЛ существует с 2001 года, команды, играющие в элите, обязаны иметь собственные академии и дублирующие составы (сейчас они называются молодежные). Некоторые клубы даже заявили вторые профессиональные команды в низших лигах («Зенит-2», «Спартак-2», «Краснодар-2», «Арсенал-2»). Набравшись терпением и занудством, мы, как козленок из мультика, всех посчитали. И немножко прослезились: в 16 командах РФПЛ играет 16 собственных воспитанников. По одному на команду. В сумме — одна команда, 11 на поле и 5 в запасе. При этом в 5 клубах собственных воспитанников нет: академии «Крыльев», «Амкара», «Томи», «Локомотива» и «Оренбурга» работают вхолостую.

В ЦСКА регулярно играют защитник Георгий Щенников (25 лет, 19 матчей, все – в старте) и вратарь Игорь Акинфеев (30 лет, 19 матчей, 11 – на ноль). В «Спартаке»: защитник Дмитрий Комбаров (30 лет, 18 матчей, все – в старте) и полузащитник Александр Самедов (32 года, 17 матчей, 16 из них – в старте, 5 голов). В «Анжи»: защитники Шамиль Гасанов (23 года, 19 матчей, все – в старте, 1 гол) и Магомед Мусалов (23 года, 20 матчей, 18 из них – в старте). В

«Ростове»: полузащитник Хорен Байрамян (25 лет, 12 матчей, 9 – в старте). В «Рубине»: защитник Эльмир Набиуллин (22 года, 17 матчей, все – в старте, 1 гол). В «Тереке»: защитник Ризван Уциев (29 лет, 21 матч, все – в старте). В «Арсенале»: защитник Александр Денисов (28 лет, 9 матчей, все – в старте), вратарь Михаил Левашов (25 лет, 12 матчей, 3 матча на ноль). В «Уфе»: полузащитник Игорь Безденежных (20 лет, 16 матчей, 14 – в старте). В «Урале»: вратарь Дмитрий Арапов (23 года, 5 матчей, ни одного на ноль), полузащитник Сергей Подоксёнов (19 лет, 10 матчей, 3 – в старте), полузащитник Артём Фидлер (33 года, 20 матчей, все – в старте, 1 гол). В «Краснодаре»: защитник Виталий Калешин (36 лет, 15 матчей, все – в старте). А в матче «Краснодар»-»Спартак» на замену вышел 21-летний Илья Жигулев: участник первого набора в академию «Краснодара» в 2009 году (тогда ему было 13 лет). За 8 лет Жигулев прошел все команды «Краснодара», в кубковой игре 28 февраля вышел на замену на 71-ой минуте, 5 марта в игре против «Спартака» – на 30-ой, а 9 марта — в стартовом составе в Лиге Европы в Сельте.

Пример Жигулева — единственное, что удерживает нас от не самого созидательного состояния — депрессии. 5 клубных академий РФПЛ работают с кпд лампочки накаливания, еще 10 выжали из себя 16 футболистов. Но то обстоятельство, что за 8 лет, начав с нуля, можно подготовить игрока для команды мастеров, внушает надежду. Что по нашим смутным временам, уже немало.

Артем Кузьмин, Федор Погорелов

"Фонтанка.ру"