Сбербанк приостановил работу офиса в Депропетровске из-за радикалов

Отделение Сбербанка в Днепропетровске (ныне – Днепр) 15 марта приостановило свою работу после того, как неизвестные заблокировали его бетонными блоками.

Об этом RNS сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«По Днепропетровску — инцидент подтверждаем, в настоящее время работа одного из отделений банка в городе в целях безопасности временно приостановлена», — сообщили в пресс-службе дочернего предприятия Сбербанка на Украине.

Ранее информационное агентство УНИАН сообщило о том, что в Днепропетровске вход в офис Сбербанка перекрыли бетонными блоками.

13 марта головной офис украинской «дочки» Сбербанка, расположенный в Киеве на Владимирской улице, приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций.

14 марта сотрудники дочернего банка Сбербанка на Украине обратились с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко. Документ содержал просьбу помочь в восстановлении работы банка.

"Фонтанка" писала о том, что 15 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 15 марта дал Нацбанку и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом.