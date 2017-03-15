Дмитрий (Гоблин) Пучков о том, как "влепить" сказке маркировку «16 +»

15.03.2017 15:52

Дмитрий "Гоблин" Пучков, фото: Михаил Огнев / Фонтанка

На экраны страны выходит фильм "Красавица и чудовище". Можно ли смотреть эту диснеевскую ленту с детьми? И кто определяет сексуальную ориентацию героев голливудских и российских фильмов? Вместе с Венерой Галеевой, которая первой посмотрела новую сказку от Диснея, о пропаганде и возрастных цензах рассуждает известный переводчик Дмитрий (Гоблин) Пучков.