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15.03.2017 15:52
Дмитрий (Гоблин) Пучков о том, как "влепить" сказке маркировку «16 +»
На экраны страны выходит фильм "Красавица и чудовище". Можно ли смотреть эту диснеевскую ленту с детьми? И кто определяет сексуальную ориентацию героев голливудских и российских фильмов? Вместе с Венерой Галеевой, которая первой посмотрела новую сказку от Диснея, о пропаганде и возрастных цензах рассуждает известный переводчик Дмитрий (Гоблин) Пучков.
Аудиоподкаст эфира:
Читайте текстовую версию этого инетервью в материале "Фонтанки" "Дмитрий Пучков о «Красавице и чудовище»: Покажите мне брань, секс и наркотики".
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