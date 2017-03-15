Глава ДНР об объявленной Киевом блокаде: Нам все равно

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко 15 марта прокомментировал решение властей Украины о полной транспортной блокаде Донбасса.

"Решение Порошенко и СНБО — это внутренняя история бывшей Украины. Точнее, это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. К нам это уже не имеет никакого отношения", – приводит слова Захарченко ДАН.

"С 1 марта в ответ на блокаду с украинской стороны мы ввели ответные меры. И это не только внешнее управление на тех наших предприятиях, которые оставались до последнего времени в украинской юрисдикции. Мы также ввели запрет на вывоз на территорию бывшей Украины нашей продукции и нашего сырья. Эту блокаду с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся, пока Киев не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. И прежде всего политическую часть. Поэтому Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать. Нам всё равно. Мы свою позицию не меняем", – добавил глава самопровозглашенной республики.

"Фонтанка" писала о том, что 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе, кроме гуманитарных. Это решение, по сути, легализовало блокаду Донбасса, которую радикальные активисты начали ещё в конце января 2017 года.