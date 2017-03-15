В Петербурге в четверг ожидают гололед
К окутавшему Северную столицу туману, по прогнозам синоптиков, в четверг добавится гололед.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на Гидрометеоцентр, 16 марта на дорогах города на Неве местами возможна гололедица. Водителей просят соблюдать осторожность.
Температура при этом будет колебаться от 1 до 5 градусов тепла. Синоптики обещают переменную облачность и осадков не ждут.
Напомним, туман, спровоцированный температурными «качелями», опустился на город в понедельник, 13 марта.