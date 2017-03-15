Госдума одобрила законопроект, запрещающий нежелательным НКО создавать в России юрлица

Законопроект, запрещающий иностранным НКО регистрироваться как юрлица, был принят Государственной думой ФС РФ в третьем чтении 15 марта. Сейчас в перечне Минюста значится 7 таких организаций.

Согласно информации, опубликованной на сайте Госдумы, принятые поправки закрывают пробелы в предыдущей редакции закона, согласно которой деятельность ряда иностранных организаций была признана нежелательной. Согласно документу, НКО было запрещено открывать в России подразделения, осуществлять свои программы и распространять информационные материалы. Теперь, если новый законопроект одобрят в Совфеде и его подпишет президент, НКО вообще не смогут регистрироваться как юридические лица.

Напомним, поправки в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» был принят в мае 2015 года. Информацию о нежелательных организациях аккумулируют в Генеральной прокуратуре, после чего их вносят в перечень Минюста. Сейчас в нем значатся 7 организаций: «Национальный фонд в поддержку демократии», Институт Открытое Общество Фонд Содействия, Фонд Открытое общество, «Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию», Национальный Демократический Институт Международных Отношений, MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND и Корпорация «Международный Республиканский Институт».

В патриотическом «стол-листе», составленном сенаторами в июле 2016 года, есть еще 5 таких организаций, однако на сегодняшний день в официальном перечне их нет.

За сотрудничество с нежелательными организациями полагается штраф и даже лишение свободы.