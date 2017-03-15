52-летнего петербуржца задержали за любовь к школьнице

В одном из отелей Кировского района Петербурга на протяжении года с несовершеннолетней встречался мужчина. Подозреваемого в совершенном преступлении задержали.

Как сообщили 15 марта в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу, подозреваемым по уголовному делу по ч. 1 ст. 134 ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста") проходит 52-летний мужчина. По версии следствия, с 23 ноября 2014 года по 23 ноября 2015 года он неоднократно вовлекал в интимные отношения школьницу, которой сейчас 17 лет. Свидания проходили в номере одного из отелей Кировского района.

Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.