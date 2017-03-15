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15.03.2017 15:03
Валерий Шиян: Улучшить свои жилищные условия может каждый
Глава жилищного комитета Смольного Валерий Шиян. Фото: Михаил Огнев / Фонтанка

Валерий Шиян: Улучшить свои жилищные условия может каждый

Весенний сезон для Петербурга традиционно становится временем новостей о протечках крыш жилых домов, особенно в историческом центре города. Об этом, а также о "накрутках за тепло", аварийном фонде, ветхом жилье и качестве работы управляющих компаний говорили с главой жилищного комитета Валерием Шияном.

Интервью с главой Жилищного комитета в текстовой версии читайте в материеле Николая Кудина "Валерий Шиян: Мы закончили с экспериментами".  

Аудиоподкаст эфира: 

 

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