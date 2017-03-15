Валерий Шиян: Улучшить свои жилищные условия может каждый

15.03.2017 15:03

Глава жилищного комитета Смольного Валерий Шиян. Фото: Михаил Огнев / Фонтанка

Весенний сезон для Петербурга традиционно становится временем новостей о протечках крыш жилых домов, особенно в историческом центре города. Об этом, а также о "накрутках за тепло", аварийном фонде, ветхом жилье и качестве работы управляющих компаний говорили с главой жилищного комитета Валерием Шияном.