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15.03.2017 14:35

В ЗакСе завершили "товарищеский суд" над помощниками депутата, участвовавшими в акции против передачи Исаакия

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подтвердил, что в Мариинском дворце завершилась служебная проверка в связи с участием государственных служащих в акции на Марсовом поле. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Мариинском дворце 15 марта, сообщает корреспондент "Фонтанки".

"У кого были нарушения, им это было поставлено на вид", -сказал Макаров, добавив, что служащих также аттестовали и провели экзамен на их знание закона.

"Фонтанка" писала о том, что месяц назад четверо помощников депутатов фракции "Партия Роста" были вызваны в кадровую службу. Им предъявили претензии в связи с участием в митинге на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора. В частности, проверяющие обращали внимание, что, согласно закону о госслужбе, чиновники не могут критиковать своё руководство (в данном случае – спикера ЗакСа) и выражать политическую позицию.

28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В связи с отказом Смольного согласовать митинг мероприятие проходило в форме встречи с депутатами Оксаной Дмитриевой, Максимом Резником, Борисом Вишневским, Сергеем Трохманенко и Алексеем Ковалёвым. Мероприятие собрало от 2 до 5 тысяч человек. 6 февраля стало известно, что на госслужащих, работающих у оппозиционных депутатов в ЗакСе, пожаловались неизвестные с требованием проверить соблюдение ими закона о госслужбе.


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