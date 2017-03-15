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15.03.2017 14:30

Фонд имущества нашел арендаторов на три участка в Красносельском районе

Городской фонд имущества 15 марта успешно провел аукцион на право аренды трех земельных участков на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга. Арендаторы будут платить за них в общей сложности почти 160 млн рублей в год.

Как стало известно «Фонтанке», участок №94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, Новобелицкой ул.) площадью почти 8 тысяч квадратных метров будет арендовать ООО «Гидротехник» за 40,5 млн рублей в год. Договор рассчитан на 5 лет. Стартовый уровень ренты на торгах составлял 36 млн рублей.

Участок №68 (восточнее дома №5, литера В, по улице Тамбасова) на те же 5 лет достанется ООО «Пальмира» за 48 млн рублей в год. Его площадь — порядка 7 300 квадратов, начальная цена составляла 35 млн рублей.

Самый большой участок, №69 (юго-восточнее дома № 5, литера В, по улице Тамбасова), площадью в 13800 метров будет 7 лет арендовать «Мегаполис Инвест». Годовая плата составит 70,5 млн рублей при начальной — 55 млн.

Изначально торги планировались еще на 8 февраля, однако их перенесли в связи с тем, что КИО разрабатывал новую форму проекта договора аренды на инвестиционных условиях. Наилучшим использованием участков Фонд имущества называет строительство многоквартирных домов.

 


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