«Зенит» выплатит Луческу 2,5 млн евро компенсации в случае расторжения контракта

Компенсация в размере 2,5 млн евро полагается главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу в случае расторжения контракта.

Об этом 15 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источники в петербургском клубе.

Еще 1 млн евро компенсаций полагается помощникам Луческу. Насколько велика вероятность подобного исхода, источник агентства не уточняет.

Мирча Луческу подписал контракт с «Зенитом» в мае 2016 года по схеме «2+1». После 19 туров «Зенит» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. Кроме того, петербургский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы на стадии 1/16 финала.