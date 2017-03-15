Как в Смольном вспомнили про конверсию
Из-за сокращения гособоронзаказа петербургские судостроители и производители военной техники в ближайшие 4-5 лет могут недосчитаться 15-20% выручки. Смольный нашел выход, предложив им делать автокомпоненты и пуговицы.
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«Фонтанка» вспомнила лучшие образцы «продукции гражданского назначения» перестроечных времен и задумалась над перспективами новой волны конверсии.
О том, что оборонным предприятиям в скором времени придется затянуть потуже пояса, еще в прошлом году предупреждали и президент, и вице-премьер Рогозин: им посоветовали наращивать выпуск гражданской продукции.
- Как это было тогда
- И снова
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«Фонтанка» вспомнила лучшие образцы «продукции гражданского назначения» перестроечных времен и задумалась над перспективами новой волны конверсии.
О том, что оборонным предприятиям в скором времени придется затянуть потуже пояса, еще в прошлом году предупреждали и президент, и вице-премьер Рогозин: им посоветовали наращивать выпуск гражданской продукции.
Близость таких перспектив не на шутку встревожила петербургских производителей. Несколько из них уже обратились в Смольный за помощью, рассказал Мейксин, но что это были за компании, не уточнил. Несколько крупных оборонных предприятий, в которые обратилась «Фонтанка», также не смогли назвать возможных интересантов.
Первое заседание Совета по конверсии правительства Петербурга должно состояться на этой неделе. По словам Мейксина, одним из перспективных направлений работы может стать выпуск автокомпонентов. «Чтобы не кастрюли делать, а современную продукцию», – заверил глава комитета по промышленной политике.
Ранее вице-губернатор Сергей Мовчан предлагал еще одну идею для конверсии. По его словам, оборонные заводы вполне могли бы делать фурнитуру для швейных предприятий. Хотя здесь, по мнению чиновника, компанию им могут составить заключенные и турецкие инвесторы.
Обеспокоенность оборонных предприятий вполне понятна — в последний раз государство призывало их задуматься о выпуске гражданской продукции во второй половине 1980-х, а затем, по сути, бросило на произвол судьбы. Причем опыт конверсии далеко не у всех оказался успешным. Хотя такая продукция, по словам владельцев, исправно работает до сих пор, ее внешний вид и потребительские свойства остаются поводом для шуток.
2 Как это было тогда
К примеру, завод «Ленинец» выпускал удочки и пластмассовые наживки в виде мух. Последние использовали чаще не рыбаки, а школьники, чтобы подложить в суп зазевавшемуся однокласснику.
Тот же «Ленинец» выпускал более сложные потребительские товары – например, портативные плееры «Амфитон». Продукция была не самой доступной по цене, а по дизайну и удобству явно проигрывала импортной технике. Хлынувший в 1990-х поток китайских магнитофонов и плееров окончательно вытеснил громоздкий конверсионный продукт.
Отголоски оборонного профиля завода можно заметить и в радиоприёмнике «Блюз-301», которым оснащались автомобили "ВАЗ" – так, лицевая часть модели изготовлена из ударопрочного полистирола, а корпус из специальной листовой жести.
Обязательным предметом интерьера в квартире начала 1990-х был светильник «Фейерверк» (в Петербурге его делали предприятия «Ленинец» и ЛОМО). Устройство представляло собой световую установку, от которой исходили оптоволоконные нити, излучающие на кончиках разные цвета.
Завод «Красный выборжец» организовал совместное предприятие с Tefal. Предприятие отправляло алюминиевые диски во Францию, где на них наносилось покрытие, после чего они возвращались на завод. Производитель расплачивался с партнерами алюминием. К слову, наследником подразделения «Красного выборжца» «Стрела» является завод «Нева Металл Посуда», который выпускает сковороды и по сей день.
По пути конверсии пришлось пойти не только петербургским предприятиям. К примеру, Новосибирский авиационный завод имени Чкалова начал выпускать алюминиевые кастрюли, АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева под Красноярском – тренажер «диск здоровья» (две металлические пластины, соединенные подшипником), завод «Курганприбор» – магнитолы «Аэлита» и мясорубки ЭМШ.
3 И снова
«Было бы неплохо, если бы автокомпоненты компенсировали заводам 15 – 20% от объема выпуска» – именно на столько, по оценке петербургского чиновника, они могут потерять из-за сокращения гособоронзаказа в ближайшие 4 – 5 лет. «Но, конечно, снижение не будет лавинообразным», – подчеркнул Максим Мейксин.
Уверенности в том, окажется ли успешной конверсия в нынешних экономических реалиях, у промышленников нет. «Производство автокомпонентов — это жесткий рынок, который сильно зависит от спроса», – прокомментировал председатель совета директоров завода «Звезда» Павел Плавник. По его словам, прибыль от выпуска данной продукции возможна только при больших объемах. «А для этого нужны финансовые условия и гарантия заказов. Но этого пока нет», – подчеркнул он.
Сами автопроизводители, которые являются потенциальными заказчиками данных товаров, пока тоже плохо представляют себе модель взаимодействия с военными заводами.
«У нас есть свой парк поставщиков в Петербурге, кроме того, мы работаем и с поставщиками из других регионов РФ. Переговоров по поводу использования мощностей оборонных предприятий не ведем», – рассказали в пресс-службе Hyundai.
В Nissan сообщили, что пока тоже не получали запросов от Смольного. «Но мы приветствуем любые начинания российских властей, направленные на локализацию автокомпонентной базы в России», – добавили в пресс-службе.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»
Справка:
Всего петербургские предприятия получают около 10% от всего гособоронзаказа или 300 млрд рублей. За последние четыре года показатель вырос более чем в три раза. Из них 150 млрд рублей получают крупные судостроительные предприятия (например, «Обуховский завод», входящий в «Алмаз-Антей» и «Адмиралтейские верфи», которые входят в Объединенную судостроительную корпорацию), еще 150 млрд рублей делит полторы сотни заводов, которые выпускают радиолектронику и другую продукцию военного назначения, среди которых, к примеру, «Ленинец», «Ленполиграфмаш» и другие.