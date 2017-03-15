Как в Смольном вспомнили про конверсию

1 «Фонтанка» вспомнила лучшие образцы «продукции гражданского назначения» перестроечных времен и задумалась над перспективами новой волны конверсии.





О том, что оборонным предприятиям в скором времени придется затянуть потуже пояса, еще в прошлом году предупреждали и президент, и вице-премьер Рогозин: им посоветовали наращивать выпуск гражданской продукции.

Близость таких перспектив не на шутку встревожила петербургских производителей. Несколько из них уже обратились в Смольный за помощью, рассказал Мейксин, но что это были за компании, не уточнил. Несколько крупных оборонных предприятий, в которые обратилась «Фонтанка», также не смогли назвать возможных интересантов.

Первое заседание Совета по конверсии правительства Петербурга должно состояться на этой неделе. По словам Мейксина, одним из перспективных направлений работы может стать выпуск автокомпонентов. «Чтобы не кастрюли делать, а современную продукцию», – заверил глава комитета по промышленной политике.

Ранее вице-губернатор Сергей Мовчан предлагал еще одну идею для конверсии. По его словам, оборонные заводы вполне могли бы делать фурнитуру для швейных предприятий. Хотя здесь, по мнению чиновника, компанию им могут составить заключенные и турецкие инвесторы.

Обеспокоенность оборонных предприятий вполне понятна — в последний раз государство призывало их задуматься о выпуске гражданской продукции во второй половине 1980-х, а затем, по сути, бросило на произвол судьбы. Причем опыт конверсии далеко не у всех оказался успешным. Хотя такая продукция, по словам владельцев, исправно работает до сих пор, ее внешний вид и потребительские свойства остаются поводом для шуток.