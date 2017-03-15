Петербуржец получил 14 лет за надругательство над падчерицей

Суд решил судьбу отчима, который надругался над падчерицей во Фрунзенском районе Петербурга. Больше десяти лет мужчина проведет в колонии.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу 15 марта, в насильственных действиях сексуального характера признали виновным петербуржца 1986 года рождения. Суд установил, что от действий педофила пострадала 10-летняя падчерица. Преступление произошло весной прошлого года в машине, которая была припаркована на Софийской улице.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.