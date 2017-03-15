Авиакомпания «Победа»: Волейболиста сняли с рейса не из-за длины ног

Авиакомпания «Победа» 15 марта обнародовала свою версию конфликта, произошедшего накануне на борту ее воздушного судна с пассажиром Александром Кимеровым. Волейболист "Факела" был снят с самолета, так как самовольно сел на более удобное при его росте место, при этом не забронировав его за отдельную плату, как полагалось по правилам лоукостера.

Согласно заявлению, размещенному на сайте перевозчика, спортсмен был снят с рейса Самара – Москва вовсе не из-за длины ног, а «из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу»».

Внутреннее расследование «Победы» выявило, что Кимеров был осведомлен о необходимости доплаты за возможность выбора места, поскольку приобретенный им билет подразумевал конкретное сиденье у прохода. Однако длинноногий пассажир не озаботился выбором места с увеличенным пространством перед ним. Вместо этого Кимеров самовольно пересел на более просторное место. Когда же его попросили вернуться на свой ряд, он демонстративно выставил ноги в проход, «неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров».

До снятия с рейса дошло после того, как спортсмен заговорил о «шоу», которое он устроит после взлета, — решение было принято совместно с командиром воздушного судна.

В авиакомпании особо подчеркивают, что вместе с Кимеровым на самолете летели и другие спортсмены из его команды, не уступавшие ему в росте (рост Кимерова — 215 сантиметров), и с ними никаких проблем не возникало. Теперь перевозчик намерен подать в суд на пассажира, чьи действия привели к получасовой задержке рейса.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок команды «Факел» был снят с рейса сотрудниками полиции после конфликта с бортпроводниками. Сам спортсмен рассказывал, что был готов доплатить за более просторное сиденье уже в самолете, но ему было отказано, а когда с ним решила поменяться одна из пассажирок — их рассадили обратно по своим местам. Но Кимеров в свое кресло просто не влез и выставил колени в проход. Из видео, растиражированного в Интернете следует, что четверо сотрудников полиции, выставляя волейболиста, применили к нему силу — под возмущенные крики пассажиров, снимавших происходящее на телефоны.