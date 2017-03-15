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15.03.2017 14:06

Главный тренер «Динамо» не приедет на пятый матч со СКА из-за гипертонического криза

По состоянию здоровья главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Сергей Орешкин пропустит пятый матч полуфинала Западной конференции КХЛ против СКА, который пройдет 16 марта в Петербурге. Как сообщает  накануне игры пресс-служба динамовской команды, у Орешкина произошел гипертонический криз.

Исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Владимир Воробьев.

«Надеемся, что к субботнему матчу Сергей Юрьевич сумеет восстановиться после гипертонического криза и вернется на тренерский мостик», – говорится в сообщении «Динамо».

Напомним, накануне, 14 марта, СКА одержал третью победу над «Динамо» в серии. Для выхода в финал Западной конференции петербуржцам осталось выиграть один матч.

 


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