Макаров: Уверен, что объединения РНБ и РГБ не будет

Спикер ЗакСа Петербурга 15 марта Вячеслав Макаров заявил, что продолжает держать под контролем ситуацию с объединением РНБ и РГБ.

"Уверен, что никакого объединения не будет, потому что его и не должно быть", – заявил председатель парламента журналистам на брифинге в ЗакСе, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Фонтанка писала о том, что на заседании 15 февраля депутаты обратились к министру культуры. ЗакС обратил внимание, что в случае объединения библиотек могут возникнуть сложности в работе с редкими документами и работы читателей с новыми книгами. Тогда в Минкульте ответили, что решение об объединении пока не принято.

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.

В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям "Фонтанки", приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского.