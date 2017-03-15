В ЗакСе депутату Резнику не дали молчать в знак протеста

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник в знак протеста против законопроекта единоросса Александра Тетердинко объявил 15 марта в городском парламенте минуту молчания. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", спикер ЗакСа Вячеслав Макаров прервал молчание депутата до истечения этого времени.

Тетердинко с трибуны ЗакСа предложил штрафовать граждан за неисполнение решений антитеррористической комиссии: физических лиц – в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 300 тысяч до 1 млн рублей. Представляя закон, Тетердинко заявил, что штраф могут выписать, например, частной компании за неустановку рамок металлоискателей.

Частично озвученный Тетердинко законопроект немедленно вызвал критику оппозиционных депутатов.

"Ни одного решения антитеррористической комиссии я не нашёл. Непонятно, за что и кого будут наказывать", – заявил с трибуны депутат ЗакСа Сергей Трохманенко. Оксана Дмитриева добавила, что к бизнесу сейчас и так приходят с различными проверками и новые санкции только ухудшат деловой климат.

Эсер Алексей Ковалев добавил, что сейчас в полномочия антитеррористической комиссии входят только функции координации органов власти.

После череды выступлений к трибуне вышел депутат Максим Резник и объявил, что говорить ничего не будет, а в знак протеста будет молчать. Однако спикер Макаров предложил выйти на трибуну следующему депутату, не дав Резнику отмолчать положенное время.

Стоит добавить, что этот законопроект был принят 39 голосами городских парламентариев.